Núi Hàm Lợn 'dễ leo, khó lạc'

Hà NộiHàm Lợn được những người thường xuyên leo đánh giá "dễ leo, khó lạc", nhưng điều quan trọng cần phải chuẩn bị kỹ và không được chủ quan.

Núi Hàm Lợn thuộc huyện Sóc Sơn, nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 40 km theo hướng tây bắc. Với độ cao 462 m, địa hình đa dạng, Hàm Lợn được rất nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và những người thích leo núi lựa chọn để rèn thể lực, cắm trại, trekking nhẹ nhàng. Hàm Lợn đặc biệt đông vào dịp cuối tuần.

Đây là một ngọn núi nhỏ, dễ leo và hầu như rất khó bị lạc nếu có sự chuẩn bị kỹ, Lê Nghĩa, từng leo Hàm Lợn khoảng 100 lần, cho hay.

"Núi Hàm Lợn có rất nhiều đường mòn, đi theo một hướng vài km sẽ đến chỗ có người. Trên núi có hệ thống đường phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, rộng 4-6 m, các lối nhỏ đều dẫn đến tuyến đường này nên khó có thể bị lạc", anh Nghĩa nói.

Một trong những đoạn đường trên cung 13 km của Hàm Lợn. Ảnh: Linh Hương

Cùng chung ý kiến, anh Minh Bùi, Hà Nội, từng leo Hàm Lợn hàng chục lần, cho hay đây là ngọn núi "không khó leo", thậm chí sức của trẻ em cấp một hay cấp hai cũng đủ để hoàn thành.

"Cứ theo đường mòn thì rất khó có thể bị lạc", anh Minh nói. Gia đình anh có hai con trai, đã được bố mẹ đưa đi leo Hàm Lợn từ 5 năm trước, khi còn đang học cấp hai.

Tối 17/5, nhóm 5 bạn trẻ mắc kẹt trên núi Hàm Lợn. Nhóm này lên núi cắm trại, song không thể xuống núi do mưa lớn, đường trơn trượt, trời lại tối, tầm nhìn hạn chế. Chính quyền huyện Sóc Sơn đã phải điều 15 cán bộ thuộc lực lượng cứu nạn, cứu hộ tới hiện trường, phối hợp với công an xã Nam Sơn và người dân tìm kiếm và đưa nhóm xuống núi an toàn.

Nói về nguy cơ người leo núi có thể bị lạc khi lên Hàm Lợn, anh Nghĩa cho biết hầu hết những người bị lạc do đi lần đầu, chủ quan, không có sự chuẩn bị, nhất là với những bạn trẻ đi để cắm trại.

"Các bạn trẻ đi cắm trại thường đồ dùng không chuẩn, có khi đi giày sneaker, đế không có độ bám dính. Ở Hàm Lợn, ngay cả khi có giày chạy trail chuyên dụng, nếu trời mưa cũng khó đi. Vừa mưa, vừa tối lại càng khó cho người không quen", anh Nghĩa cho hay.

Thông thường, những du khách đi cắm trại cũng không đi xa. Các điểm cắm trại quen thuộc chỉ cách điểm xuất phát thường là hồ Hàm Lợn, khoảng 2-3 km. Nhưng nếu không có đồ chuyên dụng (giày, đèn) và ở lại muộn để ngắm hoàng hôn thì nguy cơ lạc cao. Đèn flash của điện thoại không đủ chiếu sáng và bị ảnh hưởng tâm lý có thể khiến các bạn không đủ tỉnh táo để tìm đường và xử lý tình huống.

Mạnh Chiến, admin đồng thời là sáng lập viên hội đam mê leo núi và Yolo Trekking, cho hay đa phần người leo núi Hàm Lợn vào ban ngày. Những người leo buổi tối thường có hai nhóm. Nhóm một là những người chuyên nghiệp, đi tập cho các cự ly 100 km hay 160 km của các giải chạy địa hình. Nhóm thứ hai thường là leo núi kết hợp cắm trại đêm. "Các trường hợp bị lạc thường rơi vào nhóm hai", anh Chiến nói.

Anh Chiến cho biết thêm nhóm một dày kinh nghiệm, có sử dụng đồng hồ thông minh, sức khỏe tốt, họ dễ dàng xử trí. Nhóm thứ hai dễ bị lạc vì chọn những đường nhánh, chỗ có suối, không đủ đồ nghề.

Về kinh nghiệm leo Hàm Lợn, anh Nghĩa cho hay nếu đi lần đầu, tốt nhất phải có người kinh nghiệm đi cùng dẫn đường. Nếu không có, hãy đi theo đường mòn, không nên tự mở lối. Khi thấy mất phương hướng thì nên đi ngược lại. Khi đi nên quan sát xung quanh để định hướng, ví dụ như các núi xung quanh, hồ Hàm Lợn. Nếu lạc thì men theo đường mòn hướng đến các điểm này.

Một hạn chế của Hàm Lợn là có quá nhiều đường mòn, người không quen đôi khi cũng có thể gặp khó khăn. "Nếu lạc, cứ đi tiếp, có thể dẫn đến phía kia của núi Hàm Lợn, xa hơn nhưng vẫn sẽ gặp được đường phòng cháy chữa cháy", anh Nghĩa nói thêm.

Anh Minh nói cần chuẩn bị đồ dùng đầy đủ, nếu đi vào buổi tối, nhất định phải có đèn, đi giày chuyên dụng, áo mưa. Ngoài ra, anh gợi ý chụp ảnh ở ngã rẽ để lưu lại trong những trường hợp bị mất phương hướng. Nếu người leo sử dụng đồng hồ thông minh, nên tải bản đồ và đi theo để tránh lạc đường. Nếu đi lệch hướng, bình tĩnh xử lý. Cũng cần thiết lưu số điện thoại cứu hộ để đề phòng các tình huống rủi ro.

Theo Mạnh Chiến, Hàm Lợn là núi dễ leo. Đa phần các công ty leo núi chuyên nghiệp không tổ chức tour tại Hàm Lợn. "Những người không có kinh nghiệm có thể đến các điểm dịch vụ cắm trại ngay chân núi, đăng ký thuê người hướng dẫn", anh Chiến nói. Tại đây cũng cung cấp dịch vụ ăn uống, lều trại.

Leo núi Hàm Lợn có nhiều chặng, từ dễ đến khó, có thể lên và xuống cùng một đường, có thể lên một đường và xuống nhiều đường khác nhau, tùy trình độ và thử thách. Đoạn ngắn nhất để chinh phục đỉnh khoảng 7 km, dài có thể hàng chục km.

Linh Hương