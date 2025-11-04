Núi Bà Đen sắp vượt kỷ lục 5 triệu khách tham quan

Tây NinhKhu du lịch Sun World Ba Den Mountain sắp đạt cộc mốc 5 triệu khách - con số kỷ lục ghi nhận năm 2023, dự kiến xác lập lượng khách lớn nhất từ trước đến nay.

Núi Bà Đen hiện là nơi hành hương, chiêm bái quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Hệ thống cáp treo hiện đại giúp du khách dễ dàng lên đỉnh núi ở độ cao 986 m trong vài phút. Cabin kính rộng rãi cho tầm nhìn toàn cảnh Tây Ninh từ trên cao với hồ Dầu Tiếng, cánh đồng lúa mênh mông.

Theo đại diện Sun World Ba Den Mountain, năm 2023, địa danh phải mất 12 tháng để đạt con số 5 triệu người tham quan. Ở năm nay, sau hơn 10 tháng, kỷ lục này đã bị vượt qua, thể hiện sự tăng trưởng của khu du lịch. Ghi dấu cột mốc này, khu du lịch dành tặng cho vị khách thứ 5 triệu đi cáp treo ba chỉ vàng 9999.

Núi Bà Đen nổi bật giữa mây trời vây quanh. Ảnh: Trần Tuấn Việt

Bà Đào Thị Việt, Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, cho biết đơn vị tự hào khi ngày càng có nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Ngoài cảnh quan hùng vĩ, du khách còn được trải nghiệm hệ thống cáp treo hiện đại, chuỗi lễ hội văn hóa đa dạng, đậm bản sắc địa phương. "Chúng tôi mong mỗi du khách rời núi Bà Đen đều có kỷ niệm đáng nhớ cùng lời chúc may mắn, bình an và tài lộc", bà Việt nói.

Toàn cảnh khu du lịch từ trên cao với các công trình cảnh quan, tâm linh. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Ngoài khách thứ 5 triệu, hai khách liền kề trước và sau con số 5 triệu (thứ 4.999.999 và 5.000.001), mỗi người sẽ nhận một chỉ vàng 9999. Hai khách liền kề tiếp theo (thứ 4.999.998 và 5.000.002) mỗi người nhận một lá bồ đề mạ vàng thay cho lời chúc bình an, may mắn.

Theo đại diện khu du lịch, hoạt động kỷ niệm vị khách thứ 5 triệu có giá trị lớn nhất từ trước đến nay, nhằm tri ân du khách góp phần đưa núi Bà Đen thành một trong những biểu tượng du lịch văn hóa tâm linh tại khu vực Nam Bộ.

Ở lưng chừng núi, hệ thống chùa Bà cổ kính là nơi thờ chính của Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát - biểu tượng tâm linh của người dân Nam Bộ. Cao hơn là vị trí của tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đứng trên đài sen, tay trái nâng bình cam lộ. Công trình hiện là một trong những tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á.

Một góc công trình Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen ở độ cao gần 1.000 m. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Đỉnh núi cũng là nơi ngự tọa của tôn tượng Di Lặc Bồ Tát bằng đá sa thạch. Tượng được tạo tác công phu từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên, mô phỏng hình ảnh ruộng bậc thang. Công trình mô phỏng hình ảnh Di Lặc ngồi trên thác nước chảy tràn, hướng mặt về phía Đông nơi mặt trời mọc.

Hàng nghìn ánh đèn hoa đăng được thắp sáng suốt mỗi đêm lễ. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Ngoài những công trình trên, chuỗi lễ hội văn hóa tâm linh diễn ra quanh năm cũng là điểm hút du khách đến tham quan, chiêm bái và trở lại nhiều lần. Trong đó, lễ dâng đăng diễn ra tối thứ 7 hàng tuần với hàng nghìn đèn hoa đăng được thắp sáng khắp đỉnh núi là nghi thức đặc trưng, thu hút hàng nghìn Phật tử và du khách mỗi đêm.

"Chùa bà hơn 300 năm tuổi, hệ thống cáp treo hiện đại cùng các công trình văn hóa tâm linh tạo nên bức tranh du lịch đa dạng cho khu vực Nam Bộ đồng thời đưa nơi đây thành điểm đến kết hợp yếu tố cảnh quan, tâm linh lẫn công trình hiện đại, thu hút du khách trong cả ngoài nước quanh năm", đại diện khu du lịch cho biết.

Đan Minh