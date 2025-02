Núi Bà Đen hút hàng trăm nghìn du khách dịp rằm tháng Giêng

Tây NinhHàng trăm nghìn du khách trong và ngoài nước "cắm trại" ở chân núi Bà Đen, sẵn sàng đón mùa hành hương, chiêm bái cầu may lớn nhất trong năm.

Theo đại diện Sun World Ba Den Mountain, suốt tháng Giêng, nhất là những ngày Tết và gần rằm tháng Giêng, hàng nghìn người cắm trại và ngủ lại dưới chân núi. Riêng mùng 4 Tết, Tây Ninh đón lượng khách "khổng lồ" xem khai mạc Hội xuân núi Bà, trong đó khoảng 145.000 người chọn đi cáp treo lên đỉnh.

"Hàng nghìn gia đình, nhóm trẻ, du khách có mặt từ sáng sớm đến đêm khuya, trải chiếu, bạt, thảm, túi ngủ... quanh chân núi để đón nguồn năng lượng an lành, đồng thời chờ màn pháo hoa mừng xuân mới", người đại diện nói.

Hàng nghìn gia đình hạ trại tại chân núi Bà Đen, tạo bức tranh xuân sống động. Ảnh: Minh Tú

Theo sử liệu từ thế kỷ 19, núi Bà Đen được xem là ngọn núi thiêng trấn thành Gia Định (Sài Gòn xưa), có "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn". Linh Sơn Thánh Mẫu được người dân tôn là "nữ thần chủ" núi Bà.

Mỗi dịp đầu năm, nơi đây luôn tấp nập người đến cầu bình an, may mắn. Theo ghi nhận từ đại diện khu du lịch, đa phần du khách đến từ Tây Ninh lẫn các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, TP HCM, Tiền Giang và nhiều người Campuchia giáp biên giới Tây Ninh.

"Mỗi ngày, từng đoàn người đến chân núi trải chiếu, trò chuyện, ăn uống, ngủ qua đêm để lên núi bái Bà, hái lộc cầu phúc vào sáng hôm sau", chị Lê Hà - người dân sống gần núi Bà Đen - cho hay.

Núi Bà tấp nập người hành hương dịp Tết. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Chị Phạm Khánh Ngọc (Long An) cho biết Tết năm nào gia đình chị cũng đến núi Bà Đen, hạ trại và ngủ lại ít nhất một đêm, vừa cảm nhận không khí chơi xuân thâu đêm tại đây, vừa cảm nhận "sự che chở, bao bọc bởi Linh Sơn Thánh Mẫu".

"Khung cảnh như festival camping. Cảm giác rất tuyệt, người lạ thành thân quen. Lứa cao niên mệt thì ngủ, trẻ con xòe váy xanh đỏ tung tăng, người lớn trò chuyện thâu đêm. Như vậy mới là chơi xuân", anh Trần Văn Hà (TP HCM) cho hay.

Sáng sớm, từng đoàn tiếp tục người kéo nhau lên cổ tự 300 tuổi dâng lễ Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát và chiêm bái cầu an trước tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới.

Tiếp đó, du khách tham quan khu triển lãm Phật giáo. Không khí xuân thêm tưng bừng nhờ điệu múa trống Chhay dăm, múa Khmer, nhạc ngũ âm đặc trưng của người Khmer. Hàng nghìn gốc tulip bung nở trên đỉnh núi, tạo "thảm hoa rực rỡ màu sắc".

Ngoài ra, du khách có dịp hòa mình vào loạt trải nghiệm tâm linh trên núi dự đại lễ dâng đăng cầu bình an, may mắn dịp rằm tháng Giêng.

"Với nhiều trải nghiệm văn hóa độc đáo, núi Bà Đen được nhiều người dân, du khách cả nước chọn là miền đất hành hương, điểm đến tâm linh đầu năm Ất Tỵ 2025", đại diện khu du lịch nói thêm.

Đông Vệ