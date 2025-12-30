Núi Bà Đen đón khách chiêm bái tượng Đức Phật vào Tết Dương lịch

Tây NinhTượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni chế tác bằng đồng đỏ, cao 7,2 m, bề mặt sơn nhũ vàng 24k, an vị nơi cao nhất núi Bà Đen, bắt đầu đón khách từ ngày 1/1/2026.

Lễ an vị do Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ sự, với các nghi thức như niệm Phật, tụng kinh chúc phúc, lễ dâng hoa đăng. Sau buổi lễ, tượng Đức Phật sẽ chính thức đón khách tham quan chiêm bái từ ngày 1/1/2026.

Các trưởng lão Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hòa thượng, tăng ni, Phật tử tụng kinh trong lễ an vị. Ảnh: Sun Group

Theo hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tượng có dáng ngồi uy nghiêm dưới gốc cây sung với tuổi đời nhiều thập kỷ mang hàm ý nhân văn, hướng con người đến cuộc sống an yên. "Lễ an vị đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lan tỏa những giá trị tâm linh lâu đời của núi Bà Đen đến người dân địa phương và du khách gần xa", hòa thượng cho biết.

Tượng ngồi dáng kiết già (hay còn gọi là liên hoa tọa), hướng về phía Đông với khuôn mặt chạm khắc tỉ mỉ, đôi mắt mở nhẹ nhìn xuống. Ảnh: Sun Group

Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni an vị tại nơi cao nhất trên đỉnh núi Bà Đen, được chế tác bằng đồng đỏ, bề mặt sơn nhũ vàng 24k, cao 7,2 m. Đức Phật được tạo tác với tư thế ngồi kiết già trên đài sen, đặt giữa mặt hồ Ưu đàm. Tay phải thủ ấn giáo hóa, tượng trưng cho giai đoạn thuyết giảng trong cuộc đời. Tay trái nâng quả sung, hình ảnh gắn liền hành trình giác ngộ dưới gốc cây ưu đàm.

Bao quanh tượng là thác Ưu Đàm tạo dáng hình tròn, đường kính 50 m, cao 12 m, dựng từ 32 cột vàng tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật. Thác đổ nước xuống hồ sen vàng, tượng trưng cho điều ước thịnh vượng

Vườn Ưu đàm - nơi an vị của tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni - nhìn từ trên cao. Ảnh: Sun Group

Trong văn hóa Phật giáo, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là vị Phật thứ 5 trong số 7 vị từ quá khứ. Ghi chép kinh Phật tương truyền ﻿vào ngày Đức Phật giáng sinh có cơn mưa vàng rơi xuống nên ngài được gọi là Kanakagamana, theo tiếng Phạn có nghĩa là "đấng đến từ vàng" hoặc "bậc mang đến sự Hoàng Kim".

Ghi chép kinh Phật cũng cho biết Đức Phật từ bỏ thế gian để thực hành 6 tháng khổ hạnh, chứng ngộ dưới gốc cây Udumbara (cây Ưu đàm). Udumbara là tên tiếng Phạn của cây, hoa, quả sung, loài hoa thần thoại trong Phật giáo, được cho là 3.000 năm mới nở một lần. Theo đó, loài cây, hoa và quả này gắn liền ý nghĩa "hoa mang điềm lành". Trong quan niệm dân gian, cây sung còn mang ý nghĩa của sự sung túc, tròn đầy, may mắn.

Quần thể tâm linh trên đỉnh Bà Đen. Ảnh: Sun Group

Đức Phật Câu Na Hàm là tượng lớn thứ ba an vị trên đỉnh núi Bà Đen, cùng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và Bồ Tát Di Lặc, tương ứng với các mốc thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong đó, tượng Di Lặc được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo mô thức bậc thang, xếp chồng lên nhau thành 54 lớp. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, được đúc từ 170 tấn đồng với dáng đứng uy nghiêm trên đỉnh núi.

"Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni giúp hành trình du ngoạn núi Bà Đen thêm trọn vẹn, góp phần lan tỏa lời cầu chúc đến Phật tử, người dân Nam Bộ và cả nước", đại diện Sun World Ba Den Mountain cho biết.

Đan Minh