Nubia Neo 5 5G - điện thoại gaming giá 7 triệu đồng

Thiết bị dùng chip Unisoc T9300, RAM 8 GB có thể mở rộng lên 16 GB bằng công nghệ RAM ảo. Cấu hình đủ để chơi tốt các game online phổ biến như FreeFire, PUBG hay Liên quân Mobile. Với các game nặng như Genshin Impact, máy chơi tốt ở mức thiết lập trung bình.

Khả năng tản nhiệt là điểm cộng của sản phẩm nhờ hệ thống tản nhiệt buồng hơi kết hợp graphene. Trải nghiệm thực tế khi mới bắt đầu thiết lập máy, cài ứng dụng, game hay khi chơi game trong thời gian dài, máy chỉ hơi ấm lên, không bị nóng như thường thấy.