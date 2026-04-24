Nubia Neo 5 5G - điện thoại gaming giá 7 triệu đồng

Mẫu smartphone gaming tầm trung của Nubia được bán ra với hai phiên bản bộ nhớ trong 128 và 256 GB với giá lần lượt 7 triệu và 8 triệu đồng. Sản phẩm tập trung vào khả năng chơi game thay vì dung lượng pin hay độ bền cao như các đối thủ cùng tầm giá từ Oppo, Honor, Realme, Xiaomi.
Neo 5 5G có thiết kế vuông vắn, nổi bật với mặt lưng với hoa văn mô phỏng cơ khí cùng đèn LED RGB theo phong cách gaming, khác biệt hoàn toàn so với các đối thủ thường đi theo phong cách đơn giản. Máy có ba màu đen, bạc và vàng titan. Sản phẩm hỗ trợ chống nước và bụi nhẹ với chuẩn IP64.
Máy trang bị màn hình 6,8 inch, độ phân giải chỉ ở mức HD+ nhưng tần số quét 120 Hz, đảm bảo chuyển động trong game và thao tác vuốt chạm mượt mà. Ngoài ra, máy có hệ thống loa kép stereo tích hợp công nghệ DTS:XL Ultra. Loa có âm lượng lớn, giúp tái tạo âm thanh như tiếng súng, tiếng bước chân trong game tốt hơn tăng hiệu quả cho game thủ.
Điểm nổi bật của sản phẩm là hệ thống Neo Triggers 5.0, vốn được trang bị trên các mẫu chơi game cao cấp của hãng. Dù không có cảm giác thật như trigger vật lý, hệ thống có tốc độ phản hồi 550 Hz với độ trễ thấp và khả năng tùy biến cao, giúp thiết lập các thao tác chạm, giữ, bắn liên tục hoặc macro tùy theo từng tựa game, tạo lợi thế khi chơi. Ngoài ra, trợ lý AI Demi Copilot 2.0 hỗ trợ game thủ thông qua các tính năng như Gaming Coach gợi ý chiến thuật, hay Gaming Chatbot giải đáp thắc mắc liên quan đến trò chơi.
Thiết bị dùng chip Unisoc T9300, RAM 8 GB có thể mở rộng lên 16 GB bằng công nghệ RAM ảo. Cấu hình đủ để chơi tốt các game online phổ biến như FreeFire, PUBG hay Liên quân Mobile. Với các game nặng như Genshin Impact, máy chơi tốt ở mức thiết lập trung bình.
Khả năng tản nhiệt là điểm cộng của sản phẩm nhờ hệ thống tản nhiệt buồng hơi kết hợp graphene. Trải nghiệm thực tế khi mới bắt đầu thiết lập máy, cài ứng dụng, game hay khi chơi game trong thời gian dài, máy chỉ hơi ấm lên, không bị nóng như thường thấy.
Neo 5 5G có camera chính 50 megapixel, phụ 2 megapixel và camera trước 16 megapixel. Khả năng chụp ảnh không phải điểm mạnh của sản phẩm. Ảnh chụp ở điểu kiện đủ sáng có chi tiết tốt, màu sắc đẹp nhưng độ tương phản chưa cao. Còn với ảnh chụp đêm, hình ảnh dễ bị nhiễu và mất chi tiết.
Máy sử dụng pin kép dung lượng 6.050 mAh, kèm sạc nhanh 45 W. Theo công bố của nhà sản xuất, máy có thể trụ được 15 giờ chơi game liên tục hoặc hơn 25 giờ xem video. Điện thoại có thêm tính năng Bypass Charging sử dụng điện trực tiếp từ sạc khi chơi game, giúp pin không bị nóng. Smartphone của Nubia cũng là một trong số ít phiên bản còn trang bị jack cắm 3.5 mm.
