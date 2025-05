Nubia Neo 3 - điện thoại chơi game giá 4 triệu đồng

So với giá Neo 2, Neo 3 mới rẻ hơn nhưng một phần bởi cấu hình khởi điểm thấp hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Máy trang bị RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB thay vì 256 GB, nhưng Nubia vẫn giữ bốn thế mạnh gồm hiệu năng tốt so với tầm giá, nút trigger riêng, sạc nhánh và thiết kế gaming. Sạc nhánh (Bypass Charging) là tính năng cho phép điện thoại sử dụng điện năng trực tiếp từ nguồn điện khi cắm dây, thay vì gián tiếp qua pin như thông thường.

Sản phẩm sử dụng chip mới Unisoc T8100 với điểm AnTuTu 490.000, nhỉnh hơn các model trong phân khúc 4 triệu đồng nhưng thấp hơn một chút so với Neo 2, một phần do chuẩn bộ nhớ không phải UFS 3.1 như thế hệ trước mà chỉ là UFS 2.2. Tuy nhiên, khả năng tối ưu hóa chip cho hiệu năng thực tế tốt, chơi được hầu hết game phổ biến. Ngoài ra, khi chơi game liên tục máy hoạt động khá mát. Thử nghiệm thực tế chơi trong 40 phút, máy không bị quá nóng, hiệu năng ít bị ảnh hưởng.