Nubia Air - smartphone siêu mỏng giá 5,5 triệu đồng

Nubia Air nằm trong phân khúc phổ thông với giá công bố 5,5 triệu đồng, bán từ ngày 10/10. Người đặt mua trước được giảm 500.000 đồng, giúp giá máy xuống 5 triệu đồng, chung phân khúc với Oppo A3, Redmi Note 14, Samsung Galaxy A16...
Nubia Air nằm trong phân khúc phổ thông với giá công bố 5,5 triệu đồng, bán từ ngày 10/10. Người đặt mua trước được giảm 500.000 đồng, giúp giá máy xuống 5 triệu đồng, chung phân khúc với Oppo A3, Redmi Note 14, Samsung Galaxy A16...
Điểm nổi bật của Nubia Air là thiết kế siêu mỏng nhẹ 5,9 mm và 172 gram. Trong khi đó, số đo trên iPhone Air là 5,6 mm và 165 gram, còn Galaxy S25 Edge là 5,8 mm và 163 gram. Hai model của Apple và Samsung đều thuộc phân khúc cao cấp có khung bằng titanium và giá trên 30 triệu đồng, còn Nubia Air sử dụng khung nhôm, nằm trong tầm giá 5 triệu đồng.
Điểm nổi bật của Nubia Air là thiết kế siêu mỏng nhẹ 5,9 mm và 172 gram. Trong khi đó, số đo trên iPhone Air là 5,6 mm và 165 gram, còn Galaxy S25 Edge là 5,8 mm và 163 gram. Hai model của Apple và Samsung đều thuộc phân khúc cao cấp có khung bằng titanium và giá trên 30 triệu đồng, còn Nubia Air sử dụng khung nhôm, nằm trong tầm giá 5 triệu đồng.
Máy trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch độ phân giải 1.5K, độ sáng tối đa 4.500 nit và tần số quét 120 Hz. Đây là thông số tốt nhất tầm giá khi các đối thủ chủ yếu dùng màn hình Full HD+ và tần số quét thấp hơn. Trải nghiệm thực tế, Nubia Air hoạt động mượt, hình ảnh hiển thị có độ tương phản cao, màu sắc và chi tiết tốt, sử dụng dễ dàng dưới trời nắng.
Máy trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch độ phân giải 1.5K, độ sáng tối đa 4.500 nit và tần số quét 120 Hz. Đây là thông số tốt nhất tầm giá khi các đối thủ chủ yếu dùng màn hình Full HD+ và tần số quét thấp hơn. Trải nghiệm thực tế, Nubia Air hoạt động mượt, hình ảnh hiển thị có độ tương phản cao, màu sắc và chi tiết tốt, sử dụng dễ dàng dưới trời nắng.
Bên cạnh thiết kế siêu mỏng, Nubia Air hỗ trợ chuẩn IP68 và IP69, cho khả năng kháng nước ở độ sâu 1.5 mét và cả tia nước nóng với áp lực cao xịt vào. Mặt lưng bằng kính Corning Gorilla Glass 7i thay vì nhựa như thường thấy ở tầm giá 5 triệu đồng.
Bên cạnh thiết kế siêu mỏng, Nubia Air hỗ trợ chuẩn IP68 và IP69, cho khả năng kháng nước ở độ sâu 1.5 mét và cả tia nước nóng với áp lực cao xịt vào. Mặt lưng bằng kính Corning Gorilla Glass 7i thay vì nhựa như thường thấy ở tầm giá 5 triệu đồng.
Máy có ba camera sau, gồm camera chính 50 megapixel và hai camera phụ, hai tiêu cự 26 và 78 mm. Sản phẩm hỗ trợ chế độ chụp ảnh và quay video nâng cao như Dynamic Image, AI Sport Snapshot và chống rung video. Camera trước độ phân giải 20 megapixel, được tinh chỉnh để mang lại ảnh selfie tự nhiên và sắc nét.
Ảnh chụp có chi tiết tốt nhưng màu sắc hơi rực hơn thực tế. Khi chụp thiếu sáng hay trong môi trường ánh sáng phức tạp, hiện tượng bệt màu xuất hiện nhiều.
Máy có ba camera sau, gồm camera chính 50 megapixel và hai camera phụ, hai tiêu cự 26 và 78 mm. Sản phẩm hỗ trợ chế độ chụp ảnh và quay video nâng cao như Dynamic Image, AI Sport Snapshot và chống rung video. Camera trước độ phân giải 20 megapixel, được tinh chỉnh để mang lại ảnh selfie tự nhiên và sắc nét.
Ảnh chụp có chi tiết tốt nhưng màu sắc hơi rực hơn thực tế. Khi chụp thiếu sáng hay trong môi trường ánh sáng phức tạp, hiện tượng bệt màu xuất hiện nhiều.
Về cấu hình, Nubia Air tích hợp chip xử lý Unisoc T8300, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB - cao gấp đôi hầu hết đối thủ. Chip Unisoc không có hiệu năng tốt bằng chip 6 nm của Qualcomm hay MediaTek, nhưng mạnh hơn ở khả năng xử lý AI.
Về cấu hình, Nubia Air tích hợp chip xử lý Unisoc T8300, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB - cao gấp đôi hầu hết đối thủ. Chip Unisoc không có hiệu năng tốt bằng chip 6 nm của Qualcomm hay MediaTek, nhưng mạnh hơn ở khả năng xử lý AI.
Mẫu smartphone của Nubia chỉ hỗ trợ Gemini, tính năng dịch thuật AI và một số công nghệ như AI Scheduling giúp phân bổ tài nguyên CPU hợp lý khi chơi game nhằm duy trì hiệu suất ổn định. Nhìn chung, Nubia chưa tích hợp sâu bộ công cụ AI vào model giá rẻ như các hãng Xiaomi, Oppo và Samsung.
Mẫu smartphone của Nubia chỉ hỗ trợ Gemini, tính năng dịch thuật AI và một số công nghệ như AI Scheduling giúp phân bổ tài nguyên CPU hợp lý khi chơi game nhằm duy trì hiệu suất ổn định. Nhìn chung, Nubia chưa tích hợp sâu bộ công cụ AI vào model giá rẻ như các hãng Xiaomi, Oppo và Samsung.
Dù thân máy mỏng, pin của Nubia Air đạt mức 5.000 mAh - lớn hơn nhiều so với các model cao cấp như Galaxy S25 Edge hay iPhone Air, đi kèm sạc nhanh 33 W. Mức pin cùng cấu hình của máy cho phép người dùng thoải mái sử dụng trong một ngày làm việc.