Nubia Air - smartphone siêu mỏng giá 5,5 triệu đồng

Máy có ba camera sau, gồm camera chính 50 megapixel và hai camera phụ, hai tiêu cự 26 và 78 mm. Sản phẩm hỗ trợ chế độ chụp ảnh và quay video nâng cao như Dynamic Image, AI Sport Snapshot và chống rung video. Camera trước độ phân giải 20 megapixel, được tinh chỉnh để mang lại ảnh selfie tự nhiên và sắc nét.

Ảnh chụp có chi tiết tốt nhưng màu sắc hơi rực hơn thực tế. Khi chụp thiếu sáng hay trong môi trường ánh sáng phức tạp, hiện tượng bệt màu xuất hiện nhiều.