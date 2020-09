Nửa triệu trẻ em Mỹ nhiễm nCoV

Báo cáo từ Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi cho thấy khoảng nửa triệu trẻ em nước này đã dương tính với nCoV.

Báo cáo tổng hợp các số liệu tính đến ngày 3/9 do Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng thực hiện cho biết 513.415 trẻ em Mỹ dương tính với nCoV kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong đó, khoảng 70.000 ca nhiễm nCoV ở trẻ em được báo cáo từ 20/8 đến 3/9, tăng 16% so với số ca nhiễm ở trẻ em hai tuần trước đó.

Báo cáo lưu ý rằng độ tuổi của trẻ em khác nhau tùy theo quy định từng bang. Nhiều bang quy định trẻ em là những người từ 18 trở xuống, trong khi các bang như Florida và Utah quy định trẻ em là người không quá 14 tuổi.

Trẻ em sát khuẩn tay tại trại hè ở Farmington Hills, Michigan, Mỹ, ngày 23/6. Ảnh: Reuters.

Các bang gồm Montana, Bắc Dakota, Nam Dakota, Indiana, Missouri và Kentucky có tỷ lệ tăng ca nhiễm nCoV ở trẻ em cao nhất. Tuy nhiên, các ca nhiễm ở trẻ em chỉ chiếm dưới 10% trong tổng số hơn 6 triệu ca nhiễm Mỹ. Số ca tử vong do Covid-19 ở trẻ em cũng chỉ chiếm 0-0,3% tổng số ca tử vong do Covid-19 ở nước này, với 18 bang không báo cáo ca tử vong do dịch ở trẻ em.

"Hiện tại, số ca trẻ em mắc Covid-19 nặng rất hiếm", báo cáo cho hay. "Tuy nhiên, các bang nên tiếp tục cung cấp báo cáo chi tiết về các ca Covid-19, xét nghiệm, số lần nhập viện và tử vong theo độ tuổi và chủng tộc, dân tộc, để có thể theo dõi tác động của Covid-19 với sức khỏe của trẻ em".

Tác động của Covid-19 đối với trẻ em trở thành mối quan tâm chính những tháng gần đây, khi các trường học trên toàn Mỹ chuẩn bị cho kế hoạch khai giảng năm học. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đưa ra hướng dẫn hồi tháng 7, khuyến cáo các trường nên mở cửa trở lại trừ khi nguy cơ lây nhiễm cao.

AAP khuyến cáo tất cả trẻ em Mỹ trên 6 tháng tuổi nên tiêm chủng ngừa cúm trước cuối tháng 10, đồng thời lưu ý nguy cơ bùng phát nCoV kết hợp với cúm mùa. "Là một bác sĩ nhi khoa, tôi rất quan tâm đến sức khỏe của trẻ em và các gia đình vào mùa thu này, nếu hai loại virus có khả năng gây chết người này bùng phát trong cộng đồng cùng lúc", chuyên gia Flor Munoz thuộc AAP nói.

213 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, khiến gần 28 triệu người nhiễm, hơn 902.000 người chết. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 6,5 triệu ca nhiễm, hơn 194.000 ca tử vong.

Mai Lâm (Theo Hill)