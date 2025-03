Nửa triệu đồng chùm nho mẫu đơn nhân sâm Hàn Quốc

Quả to và được cho là có tinh chất quý từ nhân sâm, nho mẫu đơn Hàn Quốc có giá bán 500.000 đồng một chùm, vẫn hút khách.

Chị Oanh, quản lý cửa hàng trái cây trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1), cho biết hai tuần gần đây, toàn bộ số nho mẫu đơn nhân sâm Hàn Quốc nhập về đều được khách mua hết chỉ sau vài ngày mở bán. Cửa hàng không bán theo kg mà chia theo chùm để khách dễ lựa chọn.

"Mỗi chùm có giá 500.000 đồng. Dẫu vậy, mức này vẫn hợp lý hơn so với nhiều dòng nho cao cấp trước đây từ Hàn Quốc và Nhật Bản", chị nói.

Nho được bán trên kệ siêu thị trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 (TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Không chỉ các cửa hàng nhỏ lẻ, các chuỗi phân phối lớn cũng ghi nhận sức hút của loại nho này. Ông Võ Thanh Lộc, đồng sáng lập Farmers' Market, cho biết mỗi tháng hệ thống này tiêu thụ khoảng 350-400 hộp nho mẫu đơn nhân sâm, chiếm khoảng 10% tổng lượng nho Hàn Quốc nhập về. Do số lượng nhập khẩu có hạn, giá bán nho thay đổi theo từng đợt hàng.

"Hiện tại, một chùm nho cỡ 700 gram có giá 519.000 đồng, trong khi thùng 4 chùm có giá gần 2,1 triệu đồng. Những chùm lớn từ 1-1,2 kg, được tuyển chọn kỹ hơn, có giá lên đến 900.000 đồng", ông Lộc cho biết thêm.

Theo các tiểu thương, sự khác biệt của loại nho này không chỉ nằm ở kích thước quả - đường kính trung bình 4-5 cm, trọng lượng 18-25 gram - mà còn ở thành phần dinh dưỡng. Nho được canh tác theo phương pháp đặc biệt để hấp thụ dưỡng chất quý, trong đó nổi bật là saponin - hợp chất có trong nhân sâm.

Theo kết quả kiểm định của Tổ chức Nông nghiệp Khoa học Trường Đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc), hàm lượng saponin trong nho này đạt mức 2,81mg trên gram, tương đương với tinh chất saponin trong củ sâm Hàn Quốc.

Nho mẫu đơn nhân sâm ra mắt năm 2023 sau nhiều năm nghiên cứu tại Hàn Quốc, được thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm, chủ yếu trồng tại các vùng Yeongcheon, Gimcheon, Sangju, Gyeongsan và Gyeongju thuộc tỉnh Gyeongbuk. Đây là những khu vực có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng, giúp nho phát triển với chất lượng cao nhất.

Tuy nhiên, do sản lượng hạn chế, loại nho này chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. Đầu năm nay, trước nhu cầu gia tăng từ khách hàng cao cấp tại Việt Nam, một số đơn vị đã nhập khẩu với mức giá dao động 600.000 đến 700.000 đồng một kg, để bán cho khách.

Các cơ sở kinh doanh cho biết mỗi thùng nho đều được trang bị mã QR để người tiêu dùng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo sản phẩm chính hãng. Khi chọn mua, khách hàng nên chú ý đến những chùm nho có vỏ căng bóng, mọng nước, tránh những quả bị dập nát hay hư hỏng để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.

Theo hải quan, năm ngoái Việt Nam chi 162 triệu USD để nhập nho từ nhiều quốc gia, tăng 2% so với năm 2023. Nho là loại xếp thứ ba sau táo và hạt dẻ cười được nhập nhiều nhất vào Việt Nam năm ngoái. Hiện, Hàn Quốc là thị trường đứng thứ 6 về xuất khẩu rau quả vào Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 9 triệu USD nhập rau quả từ quốc gia này, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do nhiều nông sản đang vào cuối vụ nên sản lượng giảm.

Thi Hà