Nửa ngày trên thuyền khám phá Bình Dương - Củ Chi

Bến Bạch Đằng bên bờ sông Sài Gòn là trạm trung chuyển giao thông đường thuỷ kết nối trung tâm TP HCM với các khu vực lân cận và các tour du lịch sông nước.

Tour đường sông nội đô hiện không chỉ giới hạn quanh trung tâm mà đã mở rộng đến Củ Chi và Bình Dương, đưa du khách từ đô thị sầm uất qua di tích lịch sử đến các làng nghề yên bình.

Tour khám phá diễn ra trong ngày, xuất phát lúc 8h tại bến Bạch Đằng. Du khách cần mang theo giấy tờ tùy thân để làm thủ tục ra vào bến, nên đến sớm hơn giờ tàu xuất bến khoảng 15-20 phút.