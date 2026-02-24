Nửa đời còn lại dành cho em, trọn đời bình yên có nhau

Gửi em - người phụ nữ đang kiên nhẫn tìm kiếm một mảnh ghép thật sự vừa vặn.

Đi qua 42 năm cuộc đời, với những tháng ngày tuổi trẻ mang màu áo lính và giờ là nhân viên văn phòng, có cuộc sống và công việc gắn liền với khu vực quận 10, TP HCM, hiện tại anh đã nếm đủ những thăng trầm để hiểu mình thực sự cần gì. Anh có vốn sống ổn, có tư duy lôgic của một người rành công nghệ nhưng lại có trái tim thiên về những giá trị truyền thống.

Cuộc hôn nhân cũ khép lại, để lại cho anh những bài học về sự thấu hiểu và bao dung. Anh hiện có một bé gái, bé ở cùng mẹ và về chơi với ba vài ngày trong tuần. Anh không xem quá khứ là rào cản mà là hành trang để biết trân trọng hơn người phụ nữ sẽ cùng anh đồng hành trong chặng đường sắp tới. Anh khao khát một gia đình mới, nơi chúng ta có thể sinh thêm con và cùng nhau cố gắng xây dựng một nền tảng tài chính vững vàng, trên hết là cuộc sống ổn định.

Người ta thường mơ về những điều lớn lao, còn anh, sau những bộn bề công việc, diễm phúc lớn nhất chỉ là có thể ở bên người mình thương. Anh mong chúng ta sẽ tìm thấy nhau, nắm tay nhau qua những chông gai, để rồi năm mươi năm về sau, dù mái tóc đã bạc phơ, mình vẫn có thể ngồi trên xích đu trước hiên nhà, ngắm nắng chiều buông và nói với nhau những lời thương nhớ (như lời một bài hát rất ý nghĩa anh rất thích: "50 năm về sau").

Nếu em tin vào một sự gắn kết không xa rời và cần một bờ vai đủ rộng, đủ từng trải để nép vào, anh ở đây đợi em.

