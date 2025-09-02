Nữ y tá cắn bỏ bộ móng giả để cấp cứu người động kinh

Trung QuốcMột nữ y tá chạy băng qua nhà ga, tự cắn bỏ bộ móng tay giả của mình để cấp cứu hành khách đang lên cơn co giật.

Li Mengyi, y tá tại một bệnh viện ở thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, đang trong kỳ nghỉ, hôm 12/8. Cô cùng hai con, 15 và 12 tuổi, đến nhà ga Nam Nam Kinh bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày để đến Tô Châu. Nghe thông báo trên loa phát thanh có một hành khách cần sự trợ giúp của nhân viên y tế, không do dự, Li để lại túi xách cho con, dặn sẽ quay lại sớm, rồi lao đến chỗ vị khách kia ngã quỵ.

Khi đó chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ tàu chạy. Li đang ở cổng A21, phải băng qua toàn bộ nhà ga mới đến được cổng A4. Tới nơi, cô trông thấy người đàn ông đang co giật, tự cắn vào miệng khiến máu chảy ra. Dựa vào kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm, Li phán đoán người bệnh đang lên cơn động kinh.

Cô tháo nhẫn và cắn hết bộ móng giả của mình để dùng tay trần lấy các dị vật ra khỏi miệng nạn nhân, tránh gây ngạt thở, rồi đo huyết áp. Khoảng 5 phút sau, người đàn ông tỉnh lại.

Li (váy đen) chạy đến sơ cứu một hành khách bất tỉnh ở ga tàu hôm 12/8. Ảnh: Douyin

Sau khi bệnh nhân ổn định, Li hướng dẫn nhân viên nhà ga các bước xử lý tiếp theo rồi bắt đầu chạy quay lại cổng soát vé. Lúc đó, chỉ còn chưa đầy hai phút nữa là tàu ngừng nhận khách. Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên, các con của cô đã đến cổng soát vé an toàn và đang đợi mẹ.

"Con trai nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang, nói rằng cháu hơi sợ. Nhưng vì trách nhiệm nghề nghiệp, tôi biết mình phải đến giúp", Li nói.

Cô cho hay cắn bỏ bộ móng giả rất đau nhưng đó là điều cần thiết để có thể sơ cứu đúng cách.

Sau khi biết việc mẹ làm, các con của Li nói: "Mẹ thật vĩ đại. Chúng con luôn tự hào về mẹ".

"Nghe các con nói vậy, tôi nghĩ những gì mình làm hoàn toàn xứng đáng", nữ y tá chia sẻ.

Sau khi video về Li được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, cộng đồng mạng đã hết lời khen ngợi cô.

"Cô ấy là một thiên thần đời thường", một người bình luận. Một người khác viết: "Cô ấy không được gắn móng giả ở nơi làm việc, chỉ có thể làm trong kỳ nghỉ. Tôi thực sự xúc động trước hành động của cô ấy".

Bình Minh (Theo Southern Metropolis News, Guang Ming Daily)