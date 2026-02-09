Nữ xạ thủ Việt Nam giành HC vàng châu Á sau hai loạt luân lưu

Ấn ĐộNguyễn Thùy Trang đánh bại VĐV chủ nhà Ấn Độ để giành HC vàng 25m súng ngắn thể thao nữ tại giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026, chiều nay.

Tại trường bắn ở thủ đô New Dehli, Nguyễn Thùy Trang là xạ thủ Việt Nam duy nhất thi đấu chung kết 25m súng ngắn thể thao nữ. Bảy đối thủ của cô gồm Manu Bhaker, Esha Singh, Rhythm Sangwan (Ấn Độ), Tien Chia-chen, Chen Yu-ju (Đài Loan), Mika Zaitsu (Nhật Bản) và Valeriya Popelova (Kazakhstan).

Thể thức chung kết chỉ thi bài bắn nhanh, bắt đầu từ 0 điểm. Trận đấu sẽ gồm 10 loạt, mỗi loạt bắn năm viên đạn. Thể thức thi đấu không tính số điểm đạt được trên bia, mà tính trúng đích ghi một điểm và trượt đích không tính điểm. Vùng trúng đích là từ 10,2 điểm trở lên.

Nguyễn Thùy Trang (giữa) giành HC vàng 25m súng ngắn thể thao nữ tại giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026, ở New Dehli, Ấn Độ ngày 9/2/2026. Ảnh: ASC

Sau loạt thứ tư, xạ thủ xếp thứ tám bị loại. Xạ thủ xếp thứ bảy bị loại sau loạt năm, và tịnh tiến cho đến loạt 10 chỉ còn hai xạ thủ thành tích tốt nhất thi đấu.

Trước loạt chín, Thùy Trang có 29 điểm, bằng Bhaker và kém Esha Singh một điểm. Xạ thủ Việt Nam bứt phá khi ghi thêm 4 điểm, để vươn lên dẫn đầu và bước vào loạt quyết định đối đầu Bhaker với một điểm nhiều hơn. Kịch tích xảy ra khi Trang và Bhaker kết thúc với cùng 35 điểm.

Theo luật, nếu có từ hai VĐV trở lên bằng điểm, họ sẽ phải bắn thêm loạt luân lưu năm phát đạn để xác định người thắng. Nếu sau ba loạt luân lưu mà không thể phá thế cân bằng, các xạ thủ sẽ bắn từng viên một và người bắn trượt đầu tiên sẽ thua.

Sau loạt luân lưu đầu tiên hòa 2-2, Thùy Trang đánh bại Bahker 3-2 ở loạt thứ hai, để đoạt HC vàng châu Á lần đầu tiên trong sự nghiệp. Thành tích của xạ thủ sinh năm 2003 gây bất ngờ khi vượt qua những ứng viên vô địch của chủ nhà, trong đó có Bhaker – từng giành HC đồng 25m súng ngắn thể thao ở World Cup tại New Dehli 2021 và Bhopal 2023.

Nguyễn Thùy Trang là xạ thủ trẻ tài năng của bắn súng Việt Nam. Cô tiến bộ rõ rệt trong năm 2025, khi giành hai HC vàng, hai HC bạc tại SEA Games 33.

Bên cạnh HC vàng, Thùy Trang cũng giành HC đồng đội nữ 25m súng ngắn thể thao, cùng Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Dung, nhờ thành tích ở vòng loại. Ba xạ thủ Việt Nam tranh tài với 16 đối thủ, chia làm hai lượt bắn nhanh và bắn chậm. Mỗi bài có sáu loạt bắn, mỗi loạt năm viên đạn, rồi tính tổng điểm. Vòng loại chọn ra tám xạ thủ điểm cao nhất vào chung kết.

Các xạ thủ có năm phút thực hiện một loạt bắn chậm. Thùy Trang xếp ở nhóm giữa khi đạt 287 điểm, bằng Thu Vinh.

Đến phần bắn nhanh, mỗi xạ thủ có bảy giây chuẩn bị tư thế bắn với tay cầm súng ở góc 45 độ, sau đó có ba giây thực hiện ngắm bắn. Thùy Trang dẫn đầu với 297 điểm, để đạt tổng 584 điểm để bứt phá vào top ba. Trong khi đó, Thu Vinh đứng thứ 12 (576), còn Thùy Dung thứ 16 (569).

Tổng điểm của ba xạ thủ Việt Nam là 1.729. Xếp sau Đài Loan 1.735 và Ấn Độ 1.751.

Trước đó, vào ngày 4/2, Thùy Trang, Thu Vinh cùng Triệu Thị Hoa Hồng đã giành HC bạc đồng đội nữ 10m súng ngắn hơi. Việt Nam cũng giành HC bạc đồng đội nam 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam của Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và Phan Công Minh. Quang Huy cũng giành HC đồng đội nam 50m súng ngắn, cùng Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành.

Giải súng ngắn và súng trường châu Á 2026 diễn ra từ 2/2 đến 14/2 tại Ấn Độ. Giải có sự tham gia của 311 VĐV đến từ 20 Quốc gia. Chủ nhà có 118 xạ thủ. Xếp sau là Kazakhstan (35) và Iran (28).

Việt Nam sang Ấn Độ thi đấu có 14 xạ thủ gồm Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Minh Thành, Phí Thanh Thảo, Triệu Thị Hoa Hồng, Vũ Tiến Nam, Phan Công Minh, Trần Công Hiếu, Nguyễn Thùy Trang, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Thùy Dung.

Đây là cữ dượt quan trọng để bắn súng Việt Nam hướng tới ASIAD 20 ở Nhật Bản vào tháng 9. Sau Ấn Độ, đội có thể tham dự các chặng World Cup súng ngắn và súng trường ở Tây Ban Nha vào tháng 4, Đức tháng 5 và Trung Quốc tháng 7.

