MỹNữ võ sĩ Maycee Barber khẳng định sẽ trở lại thi đấu, dù vừa bị hạ knock-out rồi siết cổ trong tình trạng bất tỉnh ở UFC Fight Night 271.

Tại sự kiện võ thuật tổng hợp UFC Fight Night 271 tối 29/3 tại Seattle, Barber đối đầu Alexa Grasso. Khi trận đấu chưa kéo dài hết hiệp một, bước ngoặt xuất hiện. Barber dính một cú đấm mạnh, khiến cô dường như mất ý thức ngay khi còn đứng. Võ sĩ 27 tuổi người Mỹ đổ gục xuống sàn trong trạng thái không còn khả năng tự vệ.

Maycee Barber nằm sàn trong trạng thái như mất ý thức, sau cú siết cổ của Alexa Grasso tại UFC 271 ở nhà thi đấu Climate Pledge, thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ tối 29/3/2026. Ảnh: New York Post

Grasso lập tức lao vào, tiếp tục tấn công và chuyển sang siết cổ đối thủ. Tình huống chỉ kéo dài trong tích tắc trước khi trọng tài can thiệp, nhưng đủ để tạo nên những hình ảnh gây chú ý. Barber được cho là đã bất tỉnh trước khi chạm sàn, và vẫn bị khóa cổ trong thời gian ngắn sau đó.

Trọng tài nhanh chóng dừng trận, chấm dứt màn so tài khi nhận thấy Barber không còn khả năng thi đấu. Trong những khoảnh khắc tiếp theo, cô có phản ứng mơ hồ, thậm chí cố bám vào chân trọng tài như tìm kiếm sự trợ giúp. Sau đó, nữ võ sĩ 27 tuổi được đặt nằm ngửa giữa lồng bát giác, hai tay dang rộng, mắt mở nhưng không có phản ứng rõ ràng, khiến khán giả theo dõi không khỏi lo lắng.

Đội ngũ y tế lập tức vào cuộc. Sau ít phút chăm sóc, Barber dần hồi tỉnh. Điều đáng chú ý là cô có thể tự đứng dậy và rời lồng đấu mà không cần hỗ trợ. Thậm chí, khi kết quả được công bố, Barber còn quay lại khu vực thi đấu, trong lúc Grasso được xướng tên là người chiến thắng.

Trên mạng xã hội sau trận, Barber thừa nhận cô không nhớ nhiều về tình huống dẫn tới thất bại. "Tôi chỉ biết là mỗi lần lên mạng xã hội, tôi trông như đã chết, và điều đó không có gì dễ chịu", cô viết.

Nữ võ sĩ UFC bị siết cổ 'như đã chết' Tình huống cuối trận đấu giữa Barber và Grasso.

Những đoạn video ghi lại pha knock-out nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem, khiến võ sĩ người Mỹ chọn cách hạn chế xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến trong thời gian đầu.

Dù vậy, Barber khẳng định tình trạng sức khỏe của cô ổn định. Cô gửi lời cảm ơn tới UFC và đối thủ vì cơ hội thi đấu, đồng thời thừa nhận Grasso đã trình diễn xuất sắc. "Tôi muốn trở lại và chiến thắng, nhưng không có một buổi tối thuận lợi. Tôi đã bị bắt bài và cô ấy xứng đáng", Barber cho biết.

Bất chấp tính chất nghiêm trọng của thất bại, Barber không có ý định dừng lại. Võ sĩ người Mỹ khẳng định sẽ nghỉ ngơi để hồi phục trước khi trở lại tập luyện và thi đấu. "Tôi rất may mắn khi được sống với điều mình làm", cô nói thêm. "Dù khó khăn, đó là khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi".

Ở góc nhìn khác, Chủ tịch UFC Dana White lại đánh giá cao pha kết liễu của Grasso. Ông coi tình huống knock-out đó ấn tượng bậc nhất mà ông từng chứng kiến, thậm chí không chỉ trong năm nay mà ở mọi môn thể thao đối kháng.

Hoàng An tổng hợp