Nữ võ sĩ 17 tuổi làm nên lịch sử quyền Anh thế giới

Camila Zamorano, 17 tuổi người Mexico, trở thành nhà vô địch trẻ nhất quyền Anh hiện đại khi đánh bại đối thủ 41 tuổi Sana Hazuki để bảo vệ đai WBC hạng atomweight.

Camila Zamorano ăn mừng đai vô địch WBC hạng atomweight. Ảnh: The Ring

Camila bước vào làng quyền Anh chuyên nghiệp năm 2023 và giành đai WBC International hạng atomweight khi đánh bại Norj Guro tại Arena Sonora ngày 12/10/2024, qua đó trở thành võ sĩ nữ đầu tiên của bang Sonora giành danh hiệu quốc tế.

Ba tháng sau, ngày 25/1/2025, Camila bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng điểm trước Yoselyn Perez ở San Luis Potosi, Mexico. Đến ngày 14/6/2025, khi 17 tuổi 180 ngày, cô tiếp tục đánh bại Mika Iwakawa bằng điểm trọng tài để giành đai WBC tạm thời, nhờ đó trở thành tay đấm trẻ nhất trong lịch sử tổ chức này sở hữu danh hiệu vô địch.

Ngày 15/10/2025, sau khi nhà vô địch người Đức Tina Rupprecht tuyên bố giải nghệ, Camila được nâng lên thành nhà vô địch WBC chính thức ở hạng 46kg.

Tối 25/10 tại Arena Sonora, Hermosillo, hàng nghìn khán giả Mexico đứng dậy chào đón Camila trong trận bảo vệ đai thế giới đầu tiên của sự nghiệp. Đối thủ cô là Sana Hazuki - võ sĩ người Nhật Bản hơn 24 tuổi, có gấp đôi số trận chuyên nghiệp và từng hai lần tranh đai IBF.

Camila Zamorano (phải) ra đòn trong trận tranh đai vô địch WBC hạng atomweight gặp Sana Hazuki tại Hermosillo, Sonora, Mexico ngày 25/10/2025. Ảnh: Eleazar Escobar

Ngay hiệp đầu, Camila khiến khán giả phấn khích với chuỗi đòn tốc độ và chính xác khiến đối thủ phải phòng ngự vất vả. Sở hữu lối di chuyển linh hoạt, khả năng phản đòn chính xác và sức bền vượt trội, tay đấm trẻ hoàn toàn áp đảo trong 10 hiệp. Không có knock-out, cả ba trọng tài đều chấm điểm 100-90 cho Camila - chiến thắng tuyệt đối thể hiện sự khác biệt giữa hai thế hệ trên cùng võ đài.

Kết quả này nâng thành tích nhà nghề của Camila lên 13 trận toàn thắng, với một knock-out. Ở 17 tuổi năm 293 ngày, Camila trở thành nữ võ sĩ trẻ nhất trong lịch sử quyền Anh giành đai vô địch thế giới. Cô cũng là người trẻ thứ hai mọi thời đại, chỉ sau huyền thoại Wilfred Benitez, nam võ sĩ người Puerto Rico giành đai WBA super lightweight khi mới 17 tuổi 176 ngày vào năm 1976.

Camila Zamorano thắng Sana Hazuki trận tranh đai thế giới Diễn biến hiệp 10 trận Camila Zamorano thắng Sana Hazuki.

Sinh năm 2007 ở Hermosillo, bang Sonora, Camila lớn lên trong gia đình có truyền thống quyền Anh. Cha cô, ông Eleazar Zamorano - cựu tay đấm nghiệp dư - là người đầu tiên treo bao cát cho con gái trong gara nhỏ phía sau nhà.

"Camila có ý chí khác thường. Ngay từ khi còn học cấp hai, con bé đã dậy lúc 5 giờ sáng để tập chạy và đánh bao trước khi đến lớp", Eleazar chia sẻ với Boxing Scene.

Từ 11 tuổi, Camila bắt đầu thi đấu nghiệp dư và nhanh chóng gặt hái thành công. Cô thua 4 và thắng 53 trận, giành nhiều danh hiệu cấp khu vực và cấp bang, khi bước sang chuyên nghiệp ở tuổi 15 - độ tuổi tối thiểu cho nữ võ sĩ tại Mexico.

Dưới sự dẫn dắt của cha, Camila được đánh giá cao nhờ tốc độ tay, khả năng giữ khoảng cách và tinh thần thi đấu lạnh lùng. Các chuyên gia của WBC Latino nhận định phong cách của cô mang hơi hướng "Canelo Alvarez phiên bản nữ" - kiểm soát trung tâm sàn đấu, phản công chính xác và tận dụng nhịp độ trận đấu.

Camila Zamorano được bố Eleazar Zamorano dậy quyền Anh từ nhỏ.

Camila xuất hiện trong thời điểm quyền Anh nữ Mexico đang chuyển mình mạnh mẽ. Trước cô, những cái tên như Mariana Juarez, Jackie Nava hay Yulihan Luna từng mở đường, nhưng chưa ai đạt danh hiệu thế giới ở độ tuổi teen.

Tờ El Universal bình luận: "Camila Zamorano là biểu tượng cho thế hệ mới - những cô gái dám mơ ước và không ngại va chạm. Ở tuổi 17, cô đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn nữ sinh cầm găng lần đầu".

Liên đoàn WBC cũng đăng tải thông điệp chúc mừng: "Camila không chỉ là nhà vô địch trẻ nhất, mà còn là minh chứng cho nỗ lực và sự tiến bộ của quyền Anh nữ toàn cầu. Đây là thời khắc lịch sử cho Mexico".

Camila Zamorano thành nhà vô địch quyền Anh trẻ nhất thế giới Khoảnh khắc trọng tài công bố Camila Zamorano chiến thắng và giành đai WBC hạng atomweight.

Sau khi bảo vệ thành công đai WBC, Camila dự kiến nghỉ thi đấu đến đầu năm 2026 trước khi hướng tới mục tiêu thống nhất danh hiệu với Yokasta Valle - nhà vô địch WBA và IBF người Costa Rica.

Các chuyên gia nhận định đây sẽ là thử thách thực sự cho tay đấm 17 tuổi, bởi Valle, 32 tuổi, hiện là một trong những võ sĩ kỹ thuật toàn diện nhất hạng cân.

Dù vậy, Zamorano vẫn bình tĩnh và tự tin. "Tôi không nghĩ đến tuổi tác. Khi lên sàn, chỉ có kỹ năng và sự chuẩn bị mới quyết định ai thắng. Tôi muốn tiếp tục học hỏi, vì con đường phía trước còn dài", cô nói với DAZN Boxing sau trận thắng Hazuki.

Nếu giữ được phong độ và sự điềm tĩnh hiện tại, Camila được kỳ vọng trở thành gương mặt đưa quyền Anh nữ Mexico vươn ra thế giới trong thập kỷ tới - một biểu tượng mới của tuổi trẻ, kiên định và khát vọng vô địch.

Hồng Duy tổng hợp