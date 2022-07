Nữ Việt Nam thảm bại ở bán kết AFF Cup

Thầy trò HLV Mai Đức Chung bất lực trước ưu thế về thể hình của Philippines, đành thất bại 0-4, chiều 15/7.

*Ghi bàn: Long 33', Annis 50', Bolden 63' 72'.

Đây là thất bại đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam trước một đối thủ Đông Nam Á kể từ trận thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2015. Kinh nghiệm và sự đoàn kết của đoàn quân do HLV Mai Đức Chung không đủ để chống lại sự vượt trội về thể hình và thể lực của Philippines - thế lực mới nổi nhờ những cầu thủ lai đang thi đấu ở nước ngoài.

Sự vượt trội về thể hình giúp Philippines lợi thế trong những pha tranh chấp. Ảnh: Nguyễn Ngũ.

Philippines là một trong hai đội Đông Nam Á giành vé dự World Cup 2023, bên cạnh Việt Nam. Vì thế, có những lo lắng cho Huỳnh Như và đồng đội dù họ từng thắng ngược đối thủ 2-1 ở vòng bảng SEA Games 31. Tuy vậy, HLV Mai Đức Chung tự tin vào sức mạnh ở tuyến giữa của Việt Nam nên tung đội hình hai tiền đạo khi Huỳnh Như và Hải Yến đá chính. Bích Thùy được cất trên ghế dự bị, Vạn Sự đá chính.

Hai đội thăm dò nhau trong 30 phút đầu nhưng ưu thế dần nghiêng về Philippines nhờ khả năng tranh chấp tay đôi tốt ở giữa sân. Việt Nam liên tục mất bóng ở giữa sân và phải chịu những pha phản công, ngón đón giúp Philippines phát huy sức mạnh và khả năng càn lướt của các cầu thủ. Cánh trái của Mỹ Anh liên tục bị khoét. Từ một pha phạt góc ở cánh này, trung vệ Candido Long cắt mặt hàng thủ Việt Nam, đánh đầu chạm mép dưới xà ngang vào lưới.

Bàn mở tỷ số, cùng sự cổ vũ của CĐV nhà, khiến Philippines chơi hưng phấn. Sarina Bolden liên tục khuấy đảo hàng thủ Việt Nam. Cô đối mặt Kim Thanh hai lần cuối hiệp một nhưng tỏ ra khá vô duyên. Dù vậy, tiền đạo này vẫn khiến các hậu vệ Việt Nam chật vật. Có thể thấy điều đó ở tình huống Chương Thị Kiều phải đổ máu trên mặt sân cỏ nhân tạo để ngăn pha căng ngang của Bolden.

Philippines ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Ngũ.

Sự góp mặt của Bích Thùy và Hoàng Thị Loan cuối hiệp một không giúp Việt Nam gượng dậy khi pha dứt điểm nguy hiểm nhất chỉ là cú đá phạt chệch cột của Huỳnh Như. Đầu hiệp hai, Philippines tiếp tục bắn phá khung thành của Kim Thanh. Sola Falnigan hai lần phung phí những cơ hội do Bolden tạo ra. Nhưng khi bóng chạm tay Hoàng Thị Loan trong vòng cấm, Rivera Annis đã không mắc sai lầm trong pha đối mặt thủ môn Việt Nam trên chấm phạt đền.

Những phút tiếp theo chứng kiến màn độc diễn của Bolden. Cầu thủ từng ghi đấu ở Mỹ, Trung Quốc, Thụy Điển và Nhật Bản nới rộng cách biệt cho Philippines từ một pha phạt góc, theo kịch bản tương tự bàn mở tỷ số. Việt Nam tỏ ra bất lực khi không thể tranh chấp bóng bổng đã biết bài phối hợp của đối thủ.

Hải Yến và đồng đội không thể tìm ra cách xuyên thủng hàng thủ đối phương. Ảnh: Nguyễn Ngũ.

Chưa đầy 10 phút sau, Bolden hoàn tất cú đúp, cũng từ một pha đánh đầu nhưng lần này là pha bóng sống, từ quả tạt của Campomanes Quezada. Trong thời gian còn lại, Việt Nam không thể rút ngắn tỷ số, chủ yếu do thể lực suy giảm so với đối thủ. Thậm chí, đội may mắn không bị thua thêm trước những tình huống càn lướt của các tiền đạo vào thay người bên phía Philippines như Quezada, Bennet Frilles hay Arrieta Castaneda.

Việt Nam sẽ tranh hạng ba với Myanmar vào ngày 17/7 còn Philippines gặp Thái Lan ở chung kết cùng ngày.

Quang Huy