Nữ Việt Nam thua Nhật Bản ở trận cuối của HLV Mai Đức Chung

UzbekistanTuyển nữ Việt Nam không thể có quà chia tay HLV Mai Đức Chung khi để thua 0-2 trước Nhật Bản ở lượt cuối vòng loại thứ hai Olympic 2024 chiều 1/11.

Trong trận cuối dẫn dắt nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung thay nhiều vị trí đá chính. Các trụ cột như Kim Thanh, Thái Thảo, Hoàng Loan, Hải Yến ngồi dự bị, nhường chỗ cho thủ môn Khổng Thị Hằng, Mỹ Anh, Vạn Sự, Hải Linh. Nhật Bản cũng có nhiều xáo trộn trong đội hình nhưng vẫn còn đó các gương mặt vừa dự World Cup.

Gặp đối thủ mạnh, Việt Nam chọn đá phòng ngự - phản công. Thanh Nhã lên đá cao nhất để tận dụng tốc độ như lần sút tung lưới Đức trong trận giao hữu trước thềm World Cup. Còn Huỳnh Như lùi sâu về giữa sân để giữ nhịp và phân phối bóng. Phút 17, Thanh Nhã bứt tốc bên cánh phải, loại hai hậu vệ Nhật Bản rồi chuyền vào vòng cấm, nhưng đồng đội thiếu chiều cao để tận dụng cơ hội.

Huỳn Như trong một pha tranh chấp ở trận Việt Nam thua Nhật Bản 0-2 ở lượt cuối bảng C vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 chiều 1/11. Ảnh: VFF

Nhật Bản kiểm soát bóng vượt trội, nhưng vấp phải hàng phòng ngự dày đặc của Việt Nam do Diễm My chỉ huy, nên họ không thể tìm được đường vào khung thành Khổng Thị Hằng. Ngược lại, trong thế trận phản công, Việt Nam thường xuyên lên bóng bên cánh phải, nơi có sự năng động của Thanh Nhã, Bích Thùy, Huỳnh Như. Nhưng những pha xử lý cuối thường thiếu chính xác để đe dọa khung thành đối phương. Trong hiệp một, Việt Nam nhỉnh hơn chỉ số phạt góc khi được hưởng hai quả, so với một của Nhật. Tuyết Dung ở phút 45 suýt ghi siêu phẩm phạt góc, khi đá về góc xa khiến thủ môn Nhật không thể chạm tay vào bóng nhưng thiếu vài centimet để tung lưới.

Cơ hội để thắng Nhật, từ trước trận, đã được xem là rất khó, nhưng tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được khen vì màn trình diễn ở hiệp một. Họ bọc lót và hỗ trợ nhau tốt khiến các cầu thủ Nhật không thể triển khai như ý. Tuy vậy, phút 40, trong một khoảng mất tập trung, Huỳnh Như mất bóng bên sân nhà, cầu thủ Nhật áp sát và phối hợp đẹp mắt để hậu vệ Risa Shimizu đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số.

Trong trận cuối của HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ Việt Nam rất muốn có một bàn để tri ân. Nhưng họ dường như lực bất tòng tâm khi thua thiệt về thể lực, thể hình lẫn khả năng tạo cơ hội. Sang hiệp hai, dù có thêm các nhân tố mới như Thúy Hằng, Trần Thị Duyên, đội vẫn không thể tạo nên đột biến, với dù có một số pha đá phạt sát vòng cấm và cả phạt góc.

Nhật Bản không bung hết sức, nhưng vẫn đá nhàn nhã. Họ thường xuyên rót bóng vào vòng cấm khiến hàng thủ Việt Nam phải chơi lăn xả ngăn cản. Phút 53, sau tình huống dùng chân phá bóng của môn Khổng Thị Hằng, bóng lập bập trong vòng cấm, các hậu vệ Việt Nam lúng túng để Moriya có cơ hội sút nhẹ tung lưới nâng tỷ số 2-0.

Những phút còn lại, Nhật Bản vẫn tạo nhiều cơ hội, nhưng không thể ghi thêm hai bàn. Dù vậy, tỷ số 2-0 giúp họ toàn thắng ba trận để giành vé vào vòng cuối với tư cách nhất bảng.

Đức Đồng