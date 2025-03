Nữ Việt Nam lần đầu vào tứ kết giải bóng rổ 3x3 châu Á

SingaporeĐội nữ Việt Nam vào tứ kết dù thua Nhật Bản, còn đội nam dừng ở vòng bảng chính giải bóng rổ 3x3 châu Á 2025.

Ở bảng C vòng sơ loại, Việt Nam lần lượt thắng Iran 19-16, Maldives 21-8 và Kazakhstan 22-12. Đội được xếp hạt giống thứ 19 vào vòng bảng chính gặp chủ nhà Singapore (6) và ứng viên vô địch Nhật Bản (3). Việt Nam thiệt hơn về thể lực khi hai đối thủ không phải đánh vòng loại.

Trước khi chạm trán, chủ nhà đã thua Nhật Bản 6-22, vì vậy buộc phải thắng Việt Nam ở trận lúc 19h00 địa phương (18h00 giờ Hà Nội). Dù là hạt giống cao hơn, Singapore lại được đánh giá thấp hơn Việt Nam.

Trương Thảo My (số 11) mừng chiến thắng 21-10 của Việt Nam trước Singapore ở bảng C vòng chính giải bóng rổ 3x3 châu Á 2025, tại Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Singapore ngày 28/3. Ảnh: FIBA

Việt Nam có cặp song sinh gốc Mỹ Trương Thảo My (1,75 m) và Trương Thảo Vy (1,73 m), cùng Nguyễn Thị Tiểu Duy (1,74 m) và Bùi Thu Hằng (1,73 m). Đội chạm trán Lydia Ang Zi Yi (1,72 m), Han Xingyue (1,8 m) Jermaine Lim Jia Ying (1,68 m) và Choy Ting Tang (1,73 m).

Trong ba phút đầu, Việt Nam bị dẫn 2-4, trước khi Thảo My ném thành công hai quả phạt gỡ hòa. Từ đây, Việt Nam tạo chuỗi ghi 14 điểm liên tiếp để dẫn ngược 16-4. "Khó có phép màu nào giúp được Singapore lật ngược tình thế", bình luận viên trên trang chủ FIBA 3x3 nói.

Cuối cùng, Singapore ghi thêm sáu điểm. Việt Nam chốt hạ trận đấu bằng hai cú ném phạt thành công của Thảo My, để thắng 21-10.

Chiến thắng này giúp Việt Nam chắc chắn có mặt ở tứ kết. Hơn một giờ sau, đội đối đầu Nhật Bản với tâm lý thoải mái. Đối thủ từng giành HC đồng 2019 và hai lần đứng thứ tư (2018, 2022), gồm Nishi Fatoumanana (1,75 m), Yuki Noguchi (1,73 m), Fuyuko Takahashi (1,64 m) và Aya Tsurumi (1,65 m).

Trình độ của Nhật Bản vượt trội, đặc biệt ở tốc độ khiến Việt Nam khó khăn. Đội có chín tình huống ném ngoài vòng cung, nhưng đều không thành công. Trong khi đó, Nhật Bản thành công bốn trong 18 lần. Khả năng bắt bóng bật bảng của đối thủ cũng vượt trội với 21 so với 13, số lần mất bóng chỉ là ba so với 10.

Cuối cùng, Nhật Bản thắng 17-10 để vào tứ kết với ngôi đầu. Nhật Bản sẽ gặp đội nhì bảng A là Hàn Quốc ở tứ kết. Trong khi đó, Việt Nam gặp nhất bảng A là hạt giống số một Trung Quốc. Nền bóng rổ hàng đầu châu Á từng vô địch nội dung nữ 3x3 năm 2022, về nhì năm 2018 và đứng thứ ba năm 2017, 2023.

Vòng tứ kết diễn ra vào chiều mai 29/3.

Nhiều CĐV Việt Nam đến cổ vũ cho hai đội tuyển nam và nữ tại giải bóng rổ 3x3 châu Á 2025, ở Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Singapore ngày 28/3. Ảnh: FIBA

Ở nội dung nam, Việt Nam dừng bước ở bảng D sau khi thua New Zealand (hạt giống số 4) 15-21 và Qatar (5) 16-21. Giống đội nữ, đội nam cũng thiệt hơn về thể lực so với hai đối thủ. Trước đó, Việt Nam lách qua cửa hẹp bảng D vòng sơ loại khi hạ New Caledonia 21-11, thua Turkmenistan 16-17, trước khi thắng Thái Lan đúng kịch bản 21-15.

Việt Nam có Justin Young (tên tiếng Việt là Dương Vĩnh Luân, cao 1,93 m), Trần Đăng Khoa (1,83 m), Đinh Thanh Tâm (1,92 m) và Chris Dieker (Đặng Quý Kiệt, 2,01 m). Trong khi đó, Qatar có Mohammed Abbasher (2,01 m), Aladji Magassa (1,98 m), Ahmad Saeid Mohamad (1,99 m) và Nedim Muslic (1,98 m). New Zealand gồm Zach Hannen (1,8 m), Rangi David Lewis (1,93 m), Christian Martin (1,95 m) và Aidan Tonge (1,98 m).

Ở trận đầu gặp Qatar, Việt Nam giằng co được tám phút để hòa 16-16. Nhưng sau đó, đối thủ tận dụng tốt lợi thế thể hình đánh cận rổ và ghi liền năm điểm, để thắng 21-16.

Justin Young (số 12) đi bóng trước Aiden Tonge (áo trắng giữa) trong trận Việt Nam thua New Zealand 15-21 ở bảng D vòng chính giải bóng rổ 3x3 châu Á 2025, tại Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Singapore ngày 28/3. Ảnh: FIBA

Gần ba tiếng sau, Việt Nam buộc phải thắng New Zealand mới có cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, đội sớm mắc hai lỗi cá nhân và một lỗi kỹ thuật dẫn đến mất lợi thế. Khi đôi bên giằng co ở giữa trận, Việt Nam mắc đủ bảy lỗi đồng đội giúp đối thủ liên tục hưởng ném phạt, để thắng chung cuộc 21-15.

Trong trận, cầu thủ Việt Nam phản ứng với trọng tài khi bỏ qua lỗi cho New Zealand. Như tình huống ở 7 phút 30 giây, Chris Dieker nhảy ném ngoài vòng cung, nhưng trọng tài không thổi lỗi Aidan Tonge khi vi phạm vùng tiếp đất (landing area) khiến Dieker ngã.

Đây là lần đầu Việt Nam dự giải bóng rổ 3x3 châu Á. Đội nữ được xếp hạt giống thứ 19, còn đội nam là 20.

Giải bóng rổ 3x3 châu Á 2025 diễn ra tại Singapore từ ngày 26/3 đến 30/3. Giải lần đầu được tổ chức năm 2013 và đã tổ chức đến kỳ thứ tám. Ở nội dung nam, Australia dẫn đầu với bốn lần vô địch (2018, 2019, 2022, 2024), xếp sau là Mông Cổ (2017, 2023) và Qatar (2013). Ở nội dung nữ, Australia cũng có bốn lần vô địch (2017, 2019, 2023, 2024), xếp sau là Ấn Độ (2013), New Zealand (2018) và Trung Quốc (2022).

Bóng rổ 3x3 quy định mỗi đội gồm ba cầu thủ thi đấu trên sân và một dự bị. Trận đấu diễn ra trên sân bằng một nửa sân nội dung 5x5, và có một rổ. Trận diễn ra trong 10 phút và đội nào ghi điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Khi một đội chạm 21 điểm, trận đấu ngay lập tức kết thúc. Đội có bóng tấn công phải bắt đầu từ ngoài vòng cung, đội phòng thủ ở trong vòng cung. Đội tấn công phải ném rổ trong 12 giây. Cầu thủ tấn công phạm luật nếu dẫn bóng trong vòng cung với lưng hoặc hông hướng về rổ quá 3 giây. Đội ghi một điểm với cú ném trong vòng cung gồm cả ném phạt, và hai điểm với cú ném ngoài vòng cung.

Hiếu Lương