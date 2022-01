Nữ Việt Nam cần gì để vào tứ kết Asian Cup?

Ấn ĐộHai trận đầu toàn thua, nhưng cơ hội vào tứ kết của Việt Nam ở giải bóng đá nữ châu Á vẫn không nhỏ.

Việt Nam và Myanmar đều đã thua cả hai trận ở bảng C, và đều không còn cơ hội đứng hai vị trí đầu. Việt Nam đang xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (-6 so với -7). Để giữ được vị trí thứ ba, thầy trò Mai Đức Chung ít nhất cần hoà Myanmar ở lượt cuối ngày 27/1. Đây cũng là điều kiện cần để Việt Nam đi tiếp. Nếu thua, Việt Nam sẽ rơi xuống cuối bảng và bị loại.

Tiền đạo Phạm Hải Yến (số 12) và đồng đội vẫn còn nhiều cơ hội để lần đầu vượt qua vòng bảng ở Asian Cup. Ảnh: VFF

VCK bóng đá nữ châu Á quy tụ 12 đội, chia làm ba bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội đầu mỗi bảng và hai đội thứ ba có thành tích cao sẽ vào tứ kết. Nếu đứng thứ ba bảng C, Việt Nam sẽ cạnh tranh suất đi tiếp với đội thứ ba bảng A và B. Chủ nhà Ấn Độ đã rút khỏi giải ở bảng A vì Covid-19 bùng phát nội bộ. Vì thế khi so sánh giữa các đội thứ ba mỗi bảng, thành tích của họ với đội đứng cuối không được tính.

Bảng A chỉ còn Trung Quốc, Đài Loan và Iran. Vị trí đầu bảng A đã chắc chắn thuộc về Trung Quốc với hai trận toàn thắng. Đài Loan đứng thứ hai với hiệu số bàn thắng bại -4, còn Iran đứng thứ ba với hiệu số -7. Việt Nam sẽ đi tiếp nếu Iran thua Đài Loan ở lượt cuối, hoặc Iran thắng Đài Loan cách biệt ba bàn trở lên.

Ở bảng B, Australia gần như chắc chắn đứng đầu với hai trận toàn thắng và hiệu số vượt trội. Philippines và Thái Lan cùng có ba điểm, nhưng Philippines đứng trên do hơn chỉ số đối đầu. Indonesia đang xếp cuối bảng với hai trận toàn thua. Ở lượt cuối, Thái Lan gặp Australia, còn Philippines đụng Indonesia. Việt Nam sẽ đi tiếp nếu Indonesia thắng Philippines cách biệt ba bàn trở lên, nhưng điều này khó xảy ra khi Philippines được đánh giá cao hơn. Một khả năng khác để thầy trò Mai Đức Chung đi tiếp là Australia thắng Thái Lan cách biệt sáu bàn trở lên.

Nếu đi tiếp, Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc ở tứ kết, diễn ra ngày 30/1, tức 28 Tết. Nếu thua Trung Quốc, Việt Nam vẫn chưa hết hy vọng dự World Cup bóng đá nữ 2023. Bởi năm đội tuyển đứng cao nhất ở Asian Cup 2022 sẽ giành quyền dự World Cup 2023. Australia là chủ nhà của giải đấu đó, nên nếu họ nằm trong top 5, đội thứ sáu sẽ được trao vé. Ngoài ra, châu Á còn hai suất dự play-off liên khu vực.

Xuân Bình