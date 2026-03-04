Nữ Việt Nam - Ấn Độ: Viết tiếp giấc mơ World Cup

AustraliaMuốn có lần thứ hai dự World Cup, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần khởi đầu suôn sẻ trước Ấn Độ hôm nay, ở VCK giải vô địch nữ châu Á 2026.

*Việt Nam - Ấn Độ: 18h hôm nay 4/3, theo giờ Hà Nội.

AFC Women's Asian Cup 2026 đồng thời là vòng loại cho FIFA Women's World Cup khu vực châu Á. Việt Nam phải vượt qua vòng bảng và tứ kết, để nuôi hy vọng giành vé dự World Cup. Thầy trò ông Chung rơi vào bảng C với Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản.

Ngoài Nhật Bản quá mạnh, cơ hội để giành vé còn lại được chia cho ba đội. Do đó, để cạnh tranh suất nhì bảng hoặc thứ ba có thành tích tốt, các cô gái Việt Nam cần đạt kết quả tốt trước Ấn Độ và Đài Loan.

HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như tham dự họp báo trước VCK Giải vô địch nữ châu Á 2026, hôm qua 3/3. Ảnh: VFF

Để chuẩn bị cho giải, đội tuyển đã sang Trung Quốc tập huấn một thời gian. Quân số hiện tại vẫn dựa vào cầu thủ giàu kinh nghiệm và thành tích, đã thi đấu với nhau nhiều năm, trong đó có World Cup 2023 như Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Trần Thị Duyên...

Việt Nam hiện đứng thứ 36 thế giới, còn Ấn Độ 67. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung vẫn cần dè chừng. Trước trận ra quân trên sân Perth Rectangular hôm nay, ông cũng căn dặn các học trò không được chủ quan. "Ấn Độ có nhiều tiến bộ nên chúng tôi phải tập trung hết sức", ông Chung nhấn mạnh. "Các đội góp mặt ở giải này đều rất mạnh và xứng đáng. Vì vậy, Việt Nam sẽ phải nỗ lực tối đa, tập trung cho từng trận đấu".

Ấn Độ từng thua Việt Nam 1-3 ở vòng loại Olympic năm 2023, nhưng đang tiến bộ nhanh. Họ vừa thắng Thái Lan 2-1 ở vòng loại, để góp mặt ở giải đấu lần này. Ấn Độ cũng sớm sang Australia tập huấn, đã chơi 5 trận giao hữu với các đội bóng địa phương, trong đó thắng hai và thua ba.

Theo đội trưởng Huỳnh Như, do chưa gặp lại Ấn Độ sau ba năm, cô và đồng đội vẫn chưa thể đánh giá được chính xác sức mạnh cũng như năng lực của đối phương. Vì vậy, những ngày qua, Việt Nam tích cực tìm hiểu thông tin qua băng hình để tìm giải pháp tiếp cận tốt nhất. "Với kinh nghiệm của mình, tôi luôn cố gắng chia sẻ, hỗ trợ các cầu thủ trẻ. Toàn đội đang có tinh thần và thể trạng tốt, nên sẽ thi đấu tập trung và giành chiến thắng", Huỳnh Như chia sẻ.

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. 12 đội tuyển tranh tài, chia ba bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội thứ ba bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Bốn đội vào bán kết sẽ có vé chính thức dự World Cup. 4 đội thua ở tứ kết chia cặp thi đấu play-off để tranh hai vé tiếp theo. Sau đó, hai đội thua tiếp tục dự play-off liên lục địa, cùng đại diện châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ (2), châu Đại Dương và châu Âu (1). Các đội sẽ tranh ba suất cuối cùng dự World Cup vào tháng 2/2027.

Việt Nam ở bảng C diễn ra tại thành phố Perth, lần lượt đối đầu Ấn Độ (4/3), Đài Loan (7/3) và Nhật Bản (10/3).

Đây là lần thứ 21 vòng chung kết Asian Cup nữ được tổ chức. Nhật Bản dẫn đầu với 18 lần tham dự, trong đó vô địch năm 2014 và 2018. Trung Quốc dẫn đầu với 9 lần đăng quang, với bảy lần liền từ năm 1986 đến 1999, cùng năm 2006 và 2022. Trong khi đó, Đài Loan và Triều Tiên có ba lần lên ngôi, còn Australia, Thái Lan và New Zealand là một lần.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Thu Thương, Thu Thảo, Trúc Hương, Trần Thị Duyên, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.

Ấn Độ: Panthoi Chanu, Astam Araon, Nirmala Devi, Sarita Yumnam, Sushmita Lepcha, Babina Linsham, Jasoda Munda, Martina Thokchom, Sangita Basfore, Lynda Kom, Pyari Xaxa.

Đức Đồng