Nữ VĐV leo núi Nga tử vong sau hai tuần mắc kẹt trên núi

KyrgyzstanNatalia Nagovitsyna bị cho là đã tử vong sau hơn hai tuần mắc kẹt ở độ cao gần 7.500 m trên đỉnh Victory Peak, Kyrgyzstan.

Ngày 27/8, Cơ quan an ninh Kyrgyzstan thông báo kết quả khảo sát bằng drone (thiết bị bay không người lái) gắn camera ảnh nhiệt không phát hiện bất kỳ dấu hiệu sống nào quanh vị trí nơi Nagovitsyna trú ẩn. Thông cáo nêu rõ "không tìm thấy dấu hiệu bà còn sống, dựa trên dữ liệu thu được cùng những yếu tố như thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở".

Nagovitsyna, 47 tuổi, gặp nạn khi chinh phục đỉnh Victory Peak - một trong những ngọn núi nguy hiểm nhất hành tinh. Sau khi bị gãy chân, bà phải trú mình trong một chiếc lều nhỏ bị gió xé rách giữa điều kiện nhiệt độ xuống dưới âm 20 độ C.

Nhiều nỗ lực cứu hộ trước đó đều thất bại, gồm một trực thăng cứu hộ bị rơi, các đội cứu hộ khác buộc rút lui do người tham gia gặp vấn đề sức khỏe hoặc kiệt sức.

Ngày 15/8, nhà leo núi người Italy Luca Sinigaglia, 49 tuổi, đã tiếp cận vị trí của Nagovitsyna, mang theo lương thực, túi ngủ, nước và bếp ga để giúp bà cầm cự thêm nhiều ngày. Tuy nhiên, trên đường quay lại trình báo tình trạng và tổ chức cứu hộ, anh đã tử nạn.

Thông tin bà Nagovitsyna bị cho là đã tử vong được công bố chỉ một ngày sau khi con trai bà, Mikhail Nagovitsin, 27 tuổi, kêu gọi tái khởi động chiến dịch cứu hộ. Anh khẳng định mẹ là nhà leo núi kinh nghiệm, đủ sức khỏe để trụ lại, và đề nghị sử dụng drone để khảo sát khu vực. Anh đồng thời chỉ trích quyết định dừng nỗ lực tìm kiếm là "bỏ mặc mẹ tôi chết trên núi".

4 năm trước, chồng Nagovitsyna, ông Sergei cũng đã qua đời ở độ cao tương tự trên ngọn núi khác do đột quỵ. Khi ấy, bà Nagovitsyna đã bất chấp bão tuyết, quyết ở lại bên ông tới giây phút cuối cùng, nói rằng bà không sợ chết. Như vậy, con trai Mikhail giờ mất cả cha lẫn mẹ trong những chuyến leo núi định mệnh.

Anna Piunova, Phó Chủ tịch Liên đoàn Leo núi Nga, chỉ trích công tác cứu hộ, nhưng cũng cho rằng Nagovitsyna đã mạo hiểm khi leo núi mà không có hướng dẫn viên địa phương (local guide) giàu kinh nghiệm. Giới chức Kyrgyzstan thông báo thi thể bà có thể sẽ được đưa xuống vào mùa xuân năm sau, khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.

Theo báo Anh Sportmail, Victory Peak, cao 7.439m, nằm ở dãy Thiên Sơn, được mệnh danh là "ngọn núi tử thần" bởi độ cao, khí hậu khắc nghiệt và địa hình hiểm trở, nơi hiếm ai sống sót nếu gặp nạn trong "vùng tử địa" trên 7.000m.

"Vùng tử địa" (Death Zone) thường được định nghĩa là khu vực ở độ cao khoảng 8.000 m, nơi áp suất không khí quá thấp khiến cơ thể con người không thể duy trì hoạt động sinh lý lâu dài và sẽ suy thoái nhanh chóng nếu ở lại quá lâu. Thực tế, thể tích oxy trong không khí tại đây chỉ khoảng một phần ba so với mực nước biển, dẫn đến tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng (hypoxia), não bộ và các cơ quan thiết yếu không thể hoạt động bình thường.

Ngay cả ở độ cao khoảng 7.500 m, nơi Nagovitsyna mắc kẹt, cơ thể con người đã không thể hồi phục đầy đủ ngay cả lúc nghỉ ngơi, khả năng tiêu hóa giảm, sức mạnh và phán đoán tinh thần suy yếu, và rất dễ mắc các bệnh lý cao nguyên nguy hiểm như HAPE (phù phổi) và HACE (phù não).

Hồng Duy (theo Daily Mail)