Nữ văn phòng sinh năm 1993, không drama, đang tìm anh xã

Em sống tử tế, tử tế với bản thân, tử tế với đời, tin rằng điều gì xuất phát từ sự tử tế sẽ bền lâu nhất.

Chào anh, ngày hôm nay của anh thế nào? Em luôn mong mỗi ngày đều có người để hỏi và mình được hỏi câu đó sau một ngày dài. Em sinh năm 1993, đang làm công việc văn phòng tại Sài Gòn. Quê em ở Đắk Lắk, nếu ai hỏi ở quê em có gì, em không ngần ngại mà kể về những buổi sớm mai lành lạnh, về hoa cà phê trắng muốt rõ xinh, về hoa dã quỳ nở rộ hai bên đường. Trong kí ức của mình, quê em đẹp lắm, khi mà giờ nhà cửa phố xá thay đổi rõ nhiều, nhưng những kí ức của em về Tây Nguyên vẫn hệt như ngày bé, có dịp em sẽ kể anh nghe.



Tính cách em vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi và có tư duy tốt. Em sống tử tế, tử tế với bản thân, tử tế với đời, tin rằng điều gì xuất phát từ sự tử tế sẽ bền lâu nhất. Ban ngày đi làm, tối về em đọc sách, nghe nhạc, cuối tuần thường qua chơi với cháu, rồi rủ bạn bè vẽ tranh, chơi các trò chơi vận động, nếu anh có cùng sở thích thì sau này em rủ anh tham gia cùng. Với em, gặp gỡ ai đó, trò chuyện cùng ai đều là có duyên cả. Em thích kết bạn, nói chuyện tâm sự cùng nhau. Với em, mọi mối quan hệ yêu đương nên bắt đầu từ việc kết bạn, có thể chia sẻ, cùng thảo luận về nhiều chủ đề. Một người kể chuyện một người lắng nghe, là cảm giác an toàn vui vẻ khi gặp gỡ, lúc ấy bắt đầu yêu đương cũng chưa muộn.



Em có trải qua vài mối tình mà chưa thành. Chắc duyên chưa tới nên em còn một mình. Em mong gặp một người tử tế, có chí tiến thủ, biết quan tâm, tư duy tốt xuất hiện, cùng đồng hành với em. Em vẫn tin, một ngày nào đó, anh sẽ xuất hiện gửi tín hiệu cho em và nói: "Chào em, anh đứng đây chờ em từ chiều".

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ