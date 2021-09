Nữ tỷ phú 'biến rác thành vàng'

Trung QuốcThống kê của Forbes năm 2020 cho thấy, tài sản của bà Zhang Yin (hay còn gọi là Cheung Yan), chủ tịch của Nine Dragons Paper Holdings là 1,9 tỷ USD.

Bà đứng thứ 301 trong số những người giàu nhất Trung Quốc đồng thời là một trong những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới.

Tóc ngắn, vóc hơi đầy đặn và ăn mặc giản dị, bà Zhang Yin tự nhận mình là người không theo kịp về thời trang. Không quan tâm đến sự nổi tiếng nên người phụ nữ này rất hiếm khi trả lời phỏng vấn. Dù vậy, trong giới doanh nhân, mọi người rất nể trọng bà. Tờ Daily Telegraph nhận định, những thành công của bà Zhang "là một bước đột phá đối với phụ nữ ở Trung Quốc".

Bà Zhang Yin trong buổi họp báo công bố khả năng hồi phục sau Covid-19 của Nine Dragons Papers, tháng 2/2020. Ảnh: Bloomberg.

Zhang Yin là con gái lớn trong một gia đình quân nhân ở tỉnh Hắc Long Giang. Bà có 7 anh chị em. Zhang tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi: "Trong ký ức, nhà tôi chỉ được ăn thịt vào cuối tuần. Sự thiếu thốn về vật chất khiến tôi càng trân trọng giá trị của tài sản. Cha mẹ luôn khuyến khích chúng tôi đối mặt với cuộc sống và giải quyết vấn đề một cách độc lập".

Từ nhỏ Zhang Yin luôn tin rằng kiến thức thay đổi vận mệnh. Học xong đại học, bà làm kế toán trong một công ty liên doanh với thu nhập khá cao. Trong một lần đến thăm Hong Kong, nhìn thấy tiềm năng của ngành giấy phế liệu, Zhang tin tưởng rằng ngành này có triển vọng lớn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà quyết định bỏ việc để khởi nghiệp.

Năm 1985, chính sách kinh tế tự do hơn khuyến khích Zhang, khi đó 27 tuổi, đã ly hôn chồng và có một con, bắt đầu công việc kinh doanh giấy vụn tại Hong Kong, với số tiền tiết kiệm chưa đến 30.000 tệ (4.600 USD).

Chia sẻ với tờ The Daily Telegraph về những ngày đầu khởi sự kinh doanh, bà Zhang cho biết: "Chúng tôi phải chịu đựng khó khăn về tài chính, sự lừa dối của các đối tác và sự đe dọa từ người địa phương".

Thêm vào đó, vốn tiếng Quảng Đông là một hạn chế, khiến Zhang thường kém tự tin mỗi khi giao tiếp với các doanh nhân bản xứ. Dù vậy, trong văn phòng đầu tiên rộng 37 m2, niềm tin về thành công của Zhang mãnh liệt. Sáu năm sau, niềm tin ấy đã được đền đáp.

Năm 1990, Zhang chuyển đến Los Angeles cùng với chồng thứ hai là nha sĩ Lai Ming Chung (hiện cũng là tỷ phú) và thành lập America Chung Nam, hãng xuất khẩu giấy hàng đầu ở Mỹ, với mục đích tìm nguồn nguồn giấy thải, từ đó tái chế thành bao bì cho ngành hàng tiêu dùng Trung Quốc. Bà nhớ lại, những năm đó, bà và chồng thường lái xe vòng quanh nước Mỹ trên một chiếc xe tải nhỏ, đề nghị những bãi rác bán giấy vụn cho họ.

Với thành công đạt được, năm 1996, bà trở về Trung Quốc mở nhà máy Nine Dragons. Năm 2005, Nine Dragons Paper vượt qua Chenming Paper, giành vị trí đầu tiên trong nước, đứng thứ hai châu Á và thứ 8 thế giới về sản phẩm bao bì giấy. Giá trị thị trường của Nine Dragons Paper ước tính 2,5 tỷ tệ. Đến 2010, giá trị tài sản ròng của Zhang Yin tăng lên 38 tỷ tệ.

Nữ tỷ phú tiết lộ, bí quyết thành công của bà là nhìn xa trông rộng: "Dự báo thị trường trước các đối thủ cạnh tranh là bí quyết giúp chúng tôi trở thành người dẫn đầu thị trường". Bà cũng cho biết: "Tôi nhớ điều mà một người đàn ông trong ngành kinh doanh đã nói với tôi: 'Giấy thải giống như một khu rừng. Giấy có thể được tái chế, hết thế hệ này sang thế hệ khác'.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, Zhang nói cô mong muốn hai con trai sẽ tự đứng lên trên đôi chân của mình, giống như những gì mẹ chúng đã làm. "Tôi không thích hiện tượng 'cha truyền con nối' ở Trung Quốc, nơi mà con cái được đối xử như ông hoàng bà chúa khi cha mẹ chúng có một nền tảng nhất định. Cả hai cậu con trai của tôi đều biết rằng nếu chúng không tự tích lũy các kỹ năng và khả năng lãnh đạo công ty, chúng sẽ không thể kế thừa Nine Dragons Paper".

Tự mô tả mình là một "bà mẹ hổ", bà Zhang từng phủ nhận việc tác động ngầm để con trai có thể tham gia một chương trình đào tạo MBA danh giá ở nước ngoài. "Con tôi buộc phải vượt qua các bài kiểm tra đầu vào để được học, tôi không thể can dự vào việc đó. Nếu tôi làm hư chúng bây giờ, thì chúng sẽ ra sao trong tương lai?", Zhang nói.

Hiện con lớn của bà là Lau Chun Shunđ đang làm giám đốc (Nonexecutive Director) của Nine Dragons Paper.

Ngoài vai trò là một doanh nhân nổi tiếng, Zhang Yin còn là một nhà từ thiện. Năm 2020, cá nhân bà Zhang Yin và Nine Dragons Paper đã quyên góp tổng cộng 105,1 triệu tệ, đứng thứ 44 trong Danh sách các nhà từ thiện của Forbes Trung Quốc. Tháng 2 năm nay, Zhang Yin một lần nữa quyên góp 70 triệu tệ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 4/2020, bà từng nói: "Trao đi cho xã hội là trách nhiệm của công ty".

Thùy Linh (Theo New York Times)