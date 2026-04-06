Nữ trọng tài bị xoạc ngã ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ KỳEsra Arikboga bị xoạc ngã sau pha va chạm giữa hai cầu thủ, nhưng không nhận được sự quan tâm hay lời xin lỗi tại giải hạng Nhì.

Phút bù giờ trận Bursaspor tiếp Mardin 1969 Spor trên sân Matli ngày 4/4, Mehmet Manis nhoài người xoạc bóng quyết liệt, nhắm vào Yusuf Erdogan ở đứng sát đường biên phải. Cầu thủ chủ nhà kịp nhảy tránh, nhưng chân của Manis đạp thẳng vào Arikboga khiến nữ trọng tài biên ngã xuống sân.

Các cầu thủ sau đó không đoái hoài đến tình trạng của Arikboga. Manis lập tức trở lại sân đấu, còn Erdogan thậm chí tỏ vẻ khó chịu với nữ trọng tài. Trọng tài chính buộc phải tạm dừng trận đấu, tiến đến hỗ trợ Arikboga và yêu cầu lời giải thích từ một trong các cầu thủ liên quan.

Arikboga (giữa) ngã xuống sau pha tranh chấp của hai cầu thủ. Ảnh chụp màn hình

Video ghi lại sự việc lập tức gây bão. Nhiều người hâm mộ lên án hành vi thiếu trách nhiệm và thiếu tôn trọng của các cầu thủ trên sân.

Một trong những bình luận được chia sẻ nhiều nhất viết: "Cậu ta còn không biết xin lỗi. Tôi kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ: hãy cấm những kẻ này thi đấu ở mọi giải".

Trên X, nhiều ý kiến khác cũng nhấn mạnh: "Ít nhất cũng nên xin lỗi hoặc giúp đỡ cô ấy", "Tôn trọng ở đâu?" hay "Tại sao không đỡ trọng tài dậy? Quá xấu hổ. Dù là tai nạn trong lúc thi đấu, ít nhất hãy đưa tay đỡ cô ấy".

Trận đấu kể trên thuộc vòng 31 nhóm Đỏ giải Nesine 2. Lig (cấp độ thứ ba trong hệ thống giải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ). Bursaspor thắng 2-0 nhờ các bàn của Ertugrul Idris Furat phút 53 và Baran Basyigit phút 89.

Dù bị va chạm mạnh, Arıkboga không gặp vấn đề nghiêm trọng, sau vài phút đã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Trợ lý trọng tài sinh ra tại Istanbul chọn cách im lặng trên mạng xã hội và sau trận đấu, cố gắng hạ nhiệt dư luận, giảm bớt tầm quan trọng của sự việc.

Hồng Duy (theo La Nación)