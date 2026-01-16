Nữ trọng tài Argentina được khen 'đẹp nhất thế giới'

Tuần đầu năm 2026, Matrella trở thành nữ trọng tài đầu tiên điều khiển trận chung kết bóng đá nam Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas, một trong những giải vô địch vùng lớn nhất Argentina.

Cô hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên được truyền thông địa phương khen là "nâng cao uy tín cho giới trọng tài nữ".