Nữ trọng tài Argentina được khen 'đẹp nhất thế giới'

Tuần đầu năm 2026, Matrella trở thành nữ trọng tài đầu tiên điều khiển trận chung kết bóng đá nam Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas, một trong những giải vô địch vùng lớn nhất Argentina.
Cô hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên được truyền thông địa phương khen là "nâng cao uy tín cho giới trọng tài nữ".
Matrella gắn bó với bóng đá từ khi còn rất trẻ. Năm 2018, khi 18 tuổi, cô trở thành thành viên Hiệp hội trọng tài Olavarria, một thành phố thuộc vùng thủ đô Buenos Aires.
Năm 2022, Matrella trở thành trọng tài nữ đầu tiên bắt chính một trận bóng đá nam thuộc giải vô địch vùng của Argentina.
Tài năng và sự tận tâm của nữ trọng tài tuổi đôi mươi sớm được Liên đoàn bóng đá Argentina công nhận. Sau đó, cô được ký hợp đồng chuyên nghiệp.
Matrella hiện là trọng tài thứ tư tại các giải đấu cấp cao Argentina và bắt chính thường xuyên ở cấp vùng.
Con đường dẫn đến thành công của Matrella không hề thuận lợi. Giống như nhiều phụ nữ tham gia các môn thể thao chủ yếu dành cho nam giới, Agustina từng đối mặt định kiến. Khi làm trọng tài trong một trận đấu vào năm 2019, cô trở thành nạn nhân phân biệt giới tính. Tuy nhiên, việc này không làm cô nản lòng.
Matrella khẳng định chưa bao giờ cảm thấy khác biệt hay kém giá trị chỉ vì là phụ nữ. Thái độ đó giúp cô tập trung vào việc mang lại công bằng trên sân cỏ, và câu chuyện của cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ ở Argentina, những người mơ ước về sự nghiệp bóng đá.
Bên cạnh sự nghiệp cầm còi, Matrella còn nổi tiếng với vẻ gợi cảm và ưa nhìn. Cô thường xuyên đăng ảnh lên Instagram, nơi thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi.
Theo Sun, Matrella là một trong những nữ trọng tài quyến rũ nhất thế giới. Nhưng điều khiến cô quan tâm nhiều hơn là sự trưởng thành trên sân cỏ.
"Có rất nhiều công sức đằng sau 90 phút. Thật sự đáng tự hào khi một lần nữa chứng minh được khả năng vượt qua thử thách. Ngày nay, tôi không thể không nhìn lại và ôm lấy Matrella thời niên thiếu, người mà giữa bao hỗn loạn trong cuộc sống, đã chọn thể thao và tìm thấy niềm hạnh phúc của mình", cô viết trên Instagram sau trận chung kết giải Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas.
Matrella và bạn trai dạo chơi trên bãi biển Argentina.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Instagram, X, Origo