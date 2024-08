Nữ tiền đạo Ireland nổi tiếng nhờ ngoại hình giống Megan Fox

Tara Kirk, tiền đạo của Peterborough United vừa ghi hai bàn trong trận mở màn mùa giải, gây sốt với ngoại hình giống minh tinh Hollywood Megan Fox.

Kirk vừa lập cú đúp giúp Peterborough United thắng Worcester 4-1 trong trận mở màn mùa giải FA Women's National League Division One.

Nữ tiền đạo này chỉ mất bốn phút để ghi bàn đầu tiên của mùa giải, với tình huống xử lý trong vòng cấm và dứt điểm chân trái hạ thủ thành Worcester. Năm phút sau, Kirk hoàn tất cú đúp, giúp Peterborough khởi đầu tưng bừng.

Nhiều thông báo trên mạng xã hội của đội nữ Peterborough liên quan đến Tara Kirk thường có tới vài triệu lượt xem, điều chưa từng xảy ra với đội này trước khi cô đến đầu quân. Ảnh: X / The Posh Women

Kirk bắt đầu giấc mơ bóng đá tại Leicester City khi mới bảy tuổi, và ra mắt CLB ở trận gặp Reading năm 2019. Cùng thời gian đó, cô được triệu tập lên tuyển Ireland khi mới 16 tuổi.

Sau khi chuyển tới Peterborough, Kirk ghi 19 bàn qua 31 trận mùa 2022-2023 và 19 bàn qua 29 trận mùa trước. "Tôi nhanh nhẹn, chọn vị trí tốt trong vòng cấm và khó đoán, nhưng mục tiêu chính khi có mặt trên sân là ghi bàn", Kirk từng tự nói về phong cách thi đấu.

Thi đấu cho Peterborough chỉ là công việc bán thời gian với Kirk. Ngoài bóng đá, cô làm việc trong lĩnh vực quản lý sự kiện. Cô cũng vừa tốt nghiệp Đại học Loughborough chuyên ngành kinh doanh, quản lý, tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ bán lẻ.

Kirk trong một trận đấu cùng đội nữ Peterborough. Ảnh: X / The Posh Women

Trước đó, Kirk làm lễ tân tại CLB Leicester và nhân viên phục vụ tại quán rượu Crown Inn ở Leicestershire.

Ngoài khả năng săn bàn, vẻ ngoài giống minh tinh Megan Fox giúp Kirk trở thành hiện tượng mạng xã hội, đặc biệt sau khi ghi bàn cho Peterborough. Kirk hiện có hơn 38.300 người theo dõi trên Instagram so với hơn 21,7 triệu của Megan Fox.

Megan Fox, sinh năm 1986, gắn liền hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007). Cô từng đóng gái làng chơi trong Jonah Hex, vào vai cô gái khêu gợi trong video Love The Way You Lie của Rihanna và Eminem.

Fox từng cưới diễn viên Brian Austin Green năm 2010, có ba con. Sau khi cưới, cô nhiều lần nộp đơn ly dị nhưng rút lại. Đầu năm 2020, hôn nhân lại trục trặc. Brian cho biết Megan Fox chán cuộc sống gia đình, muốn được tự do.

Fox công khai tình cảm với rapper kém bốn tuổi Machine Gun Kelly hồi tháng 5/2020, sau khi quen trên phim trường Midnight in the Switchgrass vài tháng trước đó. Cô cùng tình trẻ đính hôn hồi tháng 1/2022 sau hơn một năm hẹn hò.

