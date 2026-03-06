Nữ thiết kế 33 tuổi gây sốt vì khuôn mặt như trẻ em

Sở hữu ngoại hình như học sinh tiểu học, nữ thiết kế 33 tuổi tại Giang Tô (Trung Quốc) thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi đối mặt với vô số rắc rối trong sinh hoạt thường nhật.

Theo tờ Sing Tao Headline ngày 6/3, cô Lý (sinh năm 1991, sống tại Nam Kinh) vừa trải qua một tình huống dở khóc dở cười hồi cuối tháng 2. Khi cô đến ngân hàng xử lý giao dịch tài chính, quản lý sảnh lập tức chặn lại và hỏi thăm bố mẹ cô ở đâu. Dù Lý xuất trình căn cước công dân chứng minh tuổi tác, nhân viên vẫn hoài nghi, liên tục đối chiếu ảnh thẻ với gương mặt thực tế. Giao dịch chỉ diễn ra trót lọt sau khi cấp quản lý cao hơn đích thân xác nhận nhân thân của cô.

Ngoại hình trẻ như học sinh khiến Lý nhiều lần gặp rắc rối. Ảnh: Tiktok

Lý cho biết những sự cố tương tự diễn ra gần như mỗi ngày. Nhân viên an ninh tàu điện ngầm thường xuyên yêu cầu cô dừng bước để kiểm tra vé học sinh nhằm chống trốn vé. Các cửa hàng tiện lợi kiên quyết không bán đồ uống có cồn vì nhân viên đinh ninh cô chưa qua tuổi vị thành niên. Thậm chí, shipper từng từ chối giao bưu kiện tại cổng khu dân cư vì lo ngại trẻ em lấy nhầm đồ của người lớn. Trong công việc, đối tác cũng thường xuyên chất vấn lý do công ty cử một học sinh đến đàm phán thương mại.

Đoạn video Lý giải thích về tuổi thật nhanh chóng lọt nhóm thịnh hành trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều người dùng mạng yêu cầu cô đăng tải giấy tờ tùy thân để làm bằng chứng, trong khi số khác bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi cô là "nữ thần không tuổi" và xem sự trẻ trung này là một đặc ân thú vị.

Dưới góc độ nhân trắc học, giới chuyên gia gọi trường hợp của Lý là hiện tượng "trẻ hóa diện mạo" (neoteny), chỉ việc cơ thể duy trì các đặc điểm hình thể trẻ em đến tận tuổi trưởng thành. Tạp chí khoa học Current Biology năm 2016 từng công bố một nghiên cứu chỉ ra MC1R chính là gene then chốt quy định sự trẻ trung này. Trước đây, giới y khoa chỉ biết đến MC1R như một mã di truyền quy định màu da và màu tóc. Tuy nhiên, nghiên cứu mang tính bước ngoặt do Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan), công bố trên tạp chí Current Biology, định nghĩa lại hoàn toàn vai trò của đoạn gene này. Nhóm chuyên gia phân tích bộ gene của gần 3.000 người trưởng thành và phát hiện MC1R can thiệp trực tiếp vào tốc độ lão hóa khuôn mặt, độc lập với các biểu hiện vật lý bề ngoài như nếp nhăn hay tình trạng tổn thương do ánh nắng mặt trời.

Bản chất của MC1R là mã hóa các thụ thể trên bề mặt tế bào hắc tố (melanocyte). Khám phá của giới khoa học chỉ ra gene này không chỉ sản sinh sắc tố mà còn trực tiếp điều hành hệ thống sửa chữa tổn thương ADN do tia cực tím gây ra. Đồng thời, MC1R kiểm soát chặt chẽ các phản ứng viêm nhiễm cấp độ tế bào - thủ phạm chính phá hủy mạng lưới collagen và elastin dưới da. Những cá nhân sở hữu biến thể tối ưu của gene MC1R mang năng lực phục hồi tế bào vượt trội. Cơ chế phòng vệ tự nhiên này giúp họ duy trì cấu trúc mô mềm săn chắc, ngăn chặn tình trạng chảy xệ mỡ dưới da, từ đó duy trì diện mạo thanh xuân bền bỉ. Các phát hiện y sinh học xoay quanh MC1R hiện tạo tiền đề quan trọng giúp giới nghiên cứu tiếp tục phát triển những liệu pháp can thiệp lão hóa từ tận gốc rễ ADN.

Bình Minh (Theo Sing Tao Headline, China)