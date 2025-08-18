Nữ thị trưởng Mỹ dùng ngân sách bao người tình là vệ sĩ riêng

Thị trưởng New Orleans bị cáo buộc tiêu nhất 70.000 USD ngân sách để trả vé máy bay cho nhân tình là vệ sĩ riêng, trong các chuyến đi chơi dưới danh nghĩa "công tác".

Thị trưởng New Orleans LaToya Cantrell đã bị truy tố trước Tòa án quận phía Đông Louisiana hôm 15/8 với cáo buộc các tội Âm mưu lừa đảo qua mạng, Âm mưu cản trở công lý, Khai báo sai sự thật và Khai báo gian dối trước bồi thẩm đoàn.

Các công tố viên cáo buộc Cantrell có mối quan hệ lãng mạn với vệ sĩ riêng, Jeffrey Paul Vappie II, sĩ quan thuộc Cảnh sát bang này. Hai người đã lợi dụng chức vụ công của họ để xây dựng và thực hiện một kế hoạch lừa đảo thành phố New Orleans và Sở Cảnh sát bằng cách sử dụng ngân sách công suốt 3 năm 2021-2024 để cùng nhau đi chơi riêng.

Thị trưởng New Orleans LaToya Cantrell. Ảnh: Guardian

Tình nhân của thị trưởng cũng bị truy tố Gian lận chuyển tiền và Khai man. Ông này không nhận tội.

NBC cho hay, nếu bị kết án, Cantrell và Vappie có thể phải đối mặt với nhiều năm tù giam. Một số tội danh được nêu trong bản cáo trạng có mức án lên đến 5 năm tù, và một số khác lên đến 20 năm tù.

Bà Cantrell là nữ thị trưởng đầu tiên trong lịch sử 300 năm của New Orleans được bầu tới hai lần. Giờ đây, bà trở thành thị trưởng đầu tiên của thành phố bị buộc tội khi đang tại nhiệm.

Bản cáo trạng hé lộ mối quan hệ giữa bà Cantrell và vệ sĩ, một sĩ quan lâu năm của Sở Cảnh sát New Orleans. Ông được phân công vào nhóm vệ sĩ của thị trưởng từ tháng 5/2021.

Theo cáo trạng, họ đã trao đổi 15.000 tin nhắn được mã hóa trên WhatsApp. Họ mô tả tình cảm dành cho nhau, gửi ảnh và chia sẻ những chi tiết đời thường trong cuộc sống.

Hai người đã đi Los Angeles, Orlando và Scotland, cùng nhiều điểm đến khác, trong các cuộc "công tác" trá hình. Các công tố viên cho biết, riêng chi phí đi lại của vệ sĩ này đã tốn hơn 70.000 USD cho vé máy bay, tiền ăn và tiền lương.

Theo cáo trạng, trong một chuyến công tác đến San Francisco, hai người đã quyết định ở lại thêm một ngày để tham quan các nhà máy rượu vang ở Thung lũng Napa. Người vệ sĩ được trả lương cho 15 giờ làm việc, trong khi thực tế đôi nhân tình cả ngày cùng nhau đi nghỉ dưỡng và nếm rượu vang.

Nữ thị trưởng và vệ sĩ riêng bị bắt gặp trong chuyến đi chơi riêng tháng 7/2024. Ảnh: Metropolitan Crime Comission

Trong tin nhắn riêng tư, bà Cantrell mô tả những chuyến đi này là "thời gian thực sự cô đơn" và là điều khiến cả hai vô tình ngã vào nhau.

Khi mối quan hệ này bắt đầu bị vỡ lở, các công tố viên cho rằng bà Cantrell đã lạm dụng ảnh hưởng của mình và dùng đến các biện pháp bất hợp pháp để che giấu điều tra.

Vệ sĩ này được cấp trên điều chuyển công tác sau khi các bản tin truyền hình chiếu cảnh họ ở riêng trong căn hộ xa hoa. Tuy nhiên, bà Cantrell đã chỉ đạo cảnh sát trưởng khi đó phục hồi chức vụ cho vệ sĩ Vappie.

Các công tố viên cho biết, khi người dân chụp được ảnh hai người đang ăn uống, tư tình, nữ thị trưởng Cantrell đã tìm kiếm thông tin người đó, trình báo cảnh sát và yêu cầu áp lệnh cấm tiếp cận.

Để che giấu mối quan hệ, các công tố viên cho biết, cặp đôi này đã xóa bằng chứng, nói dối các đặc vụ FBI và khai báo gian dối. Toàn bộ mối quan hệ bất chính diễn ra khi và vẫn trong quan hệ hôn nhân với chồng là luật sư. Ông này đã mất tháng 8/2023.

Trước bà Cantrell, người tiền nhiệm Ray Nagi cũng bị kết án 10 năm tù năm 2014 vì tội Nhận hối lộ, Rửa tiền, Gian lận và Tội phạm thuế.

Hải Thư (Theo NYT, NBC, Guardian)