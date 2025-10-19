'Nữ thần' Yoona tạo dáng với nón lá

TP HCMCa sĩ Yoona - cựu thành viên SNSD - khiến fan Việt reo hò khi tạo dáng, chụp ảnh cùng nón lá do MC Thanh Thanh Huyền hướng dẫn.

Tối 18/10, Yoona gặp gỡ hàng nghìn khán giả tại fan meeting, diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Cô quay lại Việt Nam sau sáu năm nên sự kiện được fan mong chờ nhiều tuần qua. Khi xuất hiện trên sân khấu, fan không ngừng gọi tên để chào đón mỹ nhân. Yoona nói câu "Xin chào" bằng tiếng Việt khá tròn vành rõ chữ.

'Nữ thần' Yoona thích thú tạo dáng với nón lá Tổng hợp khoảnh khắc của Yoona tại sự kiện. Video: Thanh Thanh Huyền

Trong vai trò MC, Thanh Thanh Huyền giúp Yoona gần gũi hơn với khán giả. Cô truyền tải văn hóa qua nhiều nội dung như hướng dẫn Yoona nói câu "Các bạn thật tuyệt vời". Khoảnh khắc cô hướng dẫn Yoon tạo dáng với nón lá trong thần thái của cô gái Việt trở thành điểm nhấn sân khấu. Màn tương tác của hai người đẹp được fan chia sẻ khắp các nền tảng số, hút triệu lượt xem.

Nhiều fan khen "nữ thần SNSD" qua các bình luận vui như "Trông cô ấy giống con gái Việt Nam rồi đấy" hoặc "Ước gì thần tượng của tôi sẽ là cô dâu Việt trong tương lai".

Yoona tạo dáng với nón lá bên cạnh MC Thanh Thanh Huyền. Người đẹp Việt còn chuẩn bị chiếc trâm cài bằng gỗ, khảm xà cừ hình cỏ bốn lá để tặng Yoona. Ảnh: Phương Thanh

Yoona còn bày tỏ tình yêu với món phở sau khi được MC gợi ý. "Dù tôi chưa ăn phở nhưng mà sẽ phải ăn trước khi về. Chưa ăn phở là chưa về Hàn Quốc", mỹ nhân nói. Chia sẻ của Yooona khiến khán phòng bùng nổ.

Yoona gây chú ý với nhan sắc trẻ trung ở tuổi 35. Cô diện váy đơn sắc kiểu dáng công chúa, trang điểm nhẹ nhàng. Ca sĩ, diễn viên còn mang đến bầu không khí sôi động qua các trò chơi, thể hiện ca khúc I Find You, trổ tài vào bếp.

Gần đây, cô gây chú ý khi đóng chính trong dự án Ngự trù của bạo chúa, chiếu trên Netflix. Trên sân khấu, cô tái hiện cảnh bắn súng điện vào Lee Chae Min trong lần đầu gặp mặt. Người đẹp thay thế đạo cụ bằng các ngón tay, làm động tác "bắn tim" hướng về phía khán giả.

Yoona trổ tài vào bếp theo nhân vật trong phim "Ngự trù của bạo chúa". Ảnh: Phương Thanh

Yoona sinh trưởng tại Seoul, làm thực tập sinh của SM từ 12 tuổi, từng tham gia một số video âm nhạc trước khi ra mắt với vai trò gương mặt đại diện nhóm SNSD, hồi 2007. 18 năm qua, cô thường được bình chọn là "Top visual idol" (Thần tượng có gương mặt đẹp nhất).

Ở mảng phim, Yoona ghi dấu với Em là định mệnh đời anh, Cơn mưa tình yêu, Chuyện tình thủ tướng, Mật danh K2, Lối thoát trên không, Phép màu: Thư gửi tổng thống, Đặc vụ xuyên quốc gia, King the land.

