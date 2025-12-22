'Nữ thần thanh xuân' Trung Quốc nhảy theo nhạc Việt

Diễn viên Trung Quốc Đàm Tùng Vận và tài tử Đinh Trình Hâm nhảy theo giai điệu "Giá như anh là người vô tâm".

Video Tùng Vận và Trình Hâm biểu diễn ở show Chào thứ bảy, phát trên Mango TV hôm 21/12, được hàng nghìn người chia sẻ trên Weibo. Trong chương trình, khi các đồng nghiệp đang ăn, Đàm Tùng Vận rủ Đinh Trình Hâm luyện động tác với cô cho nhuần nhuyễn. Sau đó, cả hai thi nhảy với các nhóm khác của chương trình.

Đàm Tùng Vận nhảy theo điệu Giá như anh là người vô tâm Đàm Tùng Vận, Đinh Trình Hâm biểu diễn. Video: Mango TV

Đàm Tùng Vận và Đinh Trình Hâm chọn biểu diễn trên nền nhạc Giá như anh là người vô tâm (bản remix). Phần lớn khán giả nhận xét hai diễn viên kết hợp ăn ý, tiết mục tươi mới, sôi động. Các fan viết: "Không ngờ Đàm Tùng Vận nhảy tốt như vậy, chị phát huy nhé", "Cô ấy cười ngọt ngào quá", "Người đẹp, nhảy cũng đẹp".

Một tháng qua, các bản remix tác phẩm hot trên nền tảng video Douyin, được nhiều người sáng tạo nội dung sử dụng. Giá như anh là người vô tâm do DC Tâm sáng tác, Hồ Phong An thể hiện, MV ra mắt cách đây khoảng 10 năm. Năm nay, bài hát hot trở lại nhờ loạt bản remix với giai điệu sôi động, bắt tai.

Tùng Vận ở show "Chào thứ bảy". Ảnh: Mango TV

Chào thứ bảy ra mắt năm 2022, là một trong show truyền hình ăn khách nhất Trung Quốc ba năm qua. Mỗi tập, người chơi thực hiện thử thách khác nhau. Những thử thách này được thiết kế dựa theo phim ăn khách hay sự kiện nổi bật trong đời thực.

Đàm Tùng Vận 35 tuổi, được mệnh danh "Nữ thần thanh xuân" nhờ gương mặt tươi sáng, các phim về tuổi trẻ. Cô nổi tiếng qua loạt tác phẩm như Chân Hoàn truyện, Thiếu nữ toàn phong, Cẩm y chi hạ, Lấy danh nghĩa người nhà, Cẩm tâm tựa ngọc, Hướng gió mà đi.

Đinh Trình Hâm 23 tuổi, là ca sĩ, vũ công kiêm diễn viên, từng hoạt động ở nhóm nhạc Typhoon Teens. Sau khi nhóm tan rã năm 2019, Đinh Trình Hâm diễn solo, tham gia nhiều show truyền hình về âm nhạc. Anh từng đóng các phim Thiếu nữ toàn phong 2, Thời thiếu niên của chúng ta, Điềm mật bạo kích, Thích sát tiểu thuyết gia 2.

Như Anh (theo Sohu)