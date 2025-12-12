Nữ thẩm phán bị xem xét kỷ luật vì đăng video khêu gợi

ColombiaThẩm phán Marianela Cabrera Mosquera chia sẻ hàng trăm video trên TikTok trong trang phục gợi cảm, gây tranh cãi vì 'hành vi không mẫu mực'.

Marianela Cabrera Mosquera, 47 tuổi, có hơn 430.000 người theo dõi tài khoản TikTok, được đặt biệt danh "thẩm phán quyến rũ nhất thế giới" khi chia sẻ các video về cuộc sống cá nhân.

Tuy nhiên, các điều tra viên cho rằng việc thẩm phán tòa án hình sự sử dụng mạng xã hội có thể làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tư pháp.

Trong phiên điều trần kỷ luật vào ngày 4/12 tại thành phố Florencia (tỉnh Caquetá), Marianela nói: Khi bạn là một nhân viên giỏi, làm việc hiệu quả và năng suất, bạn có thể mong đợi sự công nhận từ phía người sử dụng lao động. Nhưng trong ngành tư pháp, không có sự công nhận như vậy mà chỉ có sự đàn áp thông qua các thủ tục kỷ luật.

Marianela cho rằng bị đàn áp chỉ vì "có một sở thích cá nhân, một thú vui không hề ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ".

Marianela Cabrera Mosquera bị nhận xét mặc hở hang trong các video trên trang cá nhân. Ảnh: The Sun

Ủy ban Quốc gia Kỷ luật Tư pháp cho biết đã phát hiện 48 video có chứa "hình ảnh khêu gợi và gợi dục" sau khi xem xét 658 đoạn video trên TikTok của Marianela. Một số trang phục của nữ thẩm phán bị nhận xét quá hở hang.

Ủy ban cũng điều tra xem liệu một số video có được thực hiện khi nữ thẩm phán đang có mặt tại tòa án hay không.

Các nhân chứng cho biết không thấy Marianela quay video trong giờ làm việc hay tại văn phòng tòa án. Tuy nhiên, họ thừa nhận có những điểm tương đồng giữa giá sách, bàn làm việc và các đồ nội thất khác trong video với những đồ vật tại tòa án.

Ủy ban nhận định các thẩm phán phải luôn có hành vi mẫu mực, đồng thời cảnh báo rằng những bài đăng trên mạng xã hội như của Marianela có thể làm tổn hại lòng tin của công chúng vào công lý.

Marianela Cabrera Mosquera bị nghi ngờ quay video không phù hợp tại văn phòng tòa án. Ảnh: The Sun

Marianela bác bỏ những cáo buộc này, gọi đây là phân biệt giới tính và kỳ thị phụ nữ. Cô cho rằng mình bị chỉ trích vì mặc áo cổ trễ trong các video. Thẩm phán 47 tuổi cho biết các nữ đồng nghiệp khác đã liên hệ với cô và nói rằng cũng phải nhận sự đối xử tương tự.

Đội ngũ luật sư của Marianela bào chữa rằng những bài đăng trên TikTok không ảnh hưởng đến công việc của cô tại tòa án.

Sau phiên điều trần, Marianela sẽ phải đối mặt với hội đồng kỷ luật thẩm phán để xem xét hành vi sai phạm và đưa ra mức phạt.

Tuệ Anh (theo The Sun)