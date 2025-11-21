Nữ tay vợt từng khiến Sinner và Kyrgios say đắm

Kalinskaya từng hẹn hò với Nick Kyrgios giai đoạn 2019-2020. Cựu á quân đơn nam Wimbledon từng có mặt trên khu vực dành cho đội ngũ của bạn gái ở WTA. Bộ đôi này cũng công khai xuất hiện trong một trận đấu NBA.

Tuy nhiên, mối quan hệ nhanh chóng kết thúc theo cách không mấy tốt đẹp. Trên luồng phát sóng trực tiếp của Instagram, tay vợt người Nga chia sẻ rằng cả hai không còn nhìn mặt nhau và chỉ trích nhân cách của Kyrgios.