Nữ tay vợt Pháp: 'Nâng ngực không ảnh hưởng đến chuyên môn'

Trong quãng thời gian dài vắng bóng trên sân quần vì chấn thương, nữ tay vợt Pháp Oceane Dodin đã thực hiện một ca phẫu thuật nâng ngực.

Nữ tay vợt từng xếp thứ 47 thế giới trở lại thi đấu trong tuần này sau gần một năm vắng bóng. Một vấn đề ở tai và chứng chóng mặt từng khiến Dodin phải tạm dừng thi đấu từ sau giải WTA 125 tại Limoges, Pháp vào tháng 12/2024. Dù vẫn còn nhiều định kiến xoay quanh cơ thể phụ nữ và thể thao, Dodin không ngần ngại chia sẻ về hình thể mới. Trong thời gian nghỉ ngơi, cô đã trải qua một ca phẫu thuật nâng ngực và khẳng định điều này không cản trở khả năng thi đấu của mình.

Dodin trước (trái) và sau khi phẫu thuật nâng ngực. Ảnh: Instagram

"Tôi không hề xấu hổ khi công khai việc mình đã phẫu thuật nâng ngực", Dodin thản nhiên chia sẻ với nụ cười tươi trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Pháp RMC Sports. "Tôi muốn làm điều mình đã ấp ủ từ lâu và khi biết sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian, tôi liền nghĩ đấy là thời điểm phù hợp vì sau phẫu thuật cần hai tháng để hồi phục. Tôi tự nhủ phải hoàn thành chuyện đó ngay khi còn trẻ, thay vì đợi đến năm 40 tuổi lúc sự nghiệp của mình đã kết thúc. Tôi rất hài lòng với quyết định này, không hề hối tiếc và nó không hề khiến tôi khó chịu. Ai cũng nói với tôi: 'Cô sẽ không thể thi đấu nổi với kích cỡ đồ sộ của bộ ngực đó'. Họ nói cứ như thể tôi đã cấy hai quả dưa hấu vào ngực vậy".

Tay vợt 29 tuổi từng vào vòng 1/8 Australia Mở rộng 2024, thừa nhận rằng vấn đề về tai đã đeo bám cô suốt 10 năm qua mà không có giải pháp triệt để từ các bác sĩ. "Vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng tôi đã cảm thấy khá hơn một chút. Tôi bị chóng mặt và đầu óc quay cuồng. Khi thi đấu ngoài trời dưới ánh nắng, tôi nhìn thấy ba quả bóng, điều này rất khó khăn. Tôi cảm thấy thoải mái nhất khi chơi ở các sân trong nhà", Dodin chia sẻ khi trở lại tại giải ITF ở Reims, Pháp, nơi cô cuối cùng đã phải bỏ cuộc ở tứ kết trước đồng hương Manon Leonard.

Trước đây huyền thoại Simona Halep từng quyết định phẫu thuật thu nhỏ ngực ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Quyết định táo bạo của tay vợt Romania xuất phát từ những khó khăn về di chuyển, các vấn đề về cổ và lưng, cũng như sự cản trở trong việc thực hiện các cú đánh mượt mà do kích thước ngực lớn.

Tuy nhiên Dodin khẳng định rằng kích thước ngực lớn hơn không ảnh hưởng đến hiệu suất cầm vợt của cô. "Chúng không nhỏ, nhưng điều đó không làm tôi khó chịu khi thi đấu", Dodin tự tin tuyên bố. "Ngày nay có những loại áo ngực được thiết kế phù hợp, tôi đã lựa chọn chúng và cảm thấy rất thoải mái. Còn về Simona Halep, ngực của cô ấy trước đây rất lớn, điều đó đã hạn chế kỹ năng của cô ấy. Có lẽ tôi là tay vợt đầu tiên thi đấu sau khi phẫu thuật nâng ngực. Phải có lần đầu tiên cho mọi thứ chứ".

Dodin cũng kể thêm rằng cô đã tin tưởng giao phó vòng ngực mới cho một người bạn là bác sĩ phẫu thuật: "Anh ấy đã hướng dẫn tôi đặt túi độn ở vị trí không gây khó chịu, cũng như một số biện pháp chăm sóc và cách sử dụng áo ngực để hỗ trợ. Mọi thứ đều được lên kế hoạch cẩn thận. Tôi đã trao đổi với bạn mình về tác động của vòng ngực mới đối với lối chơi của tôi, và anh ấy đảm bảo rằng chuyện này không gây trở ngại. Nếu anh ấy nói ngược lại, tôi đã không làm".

Hà Phương (theo Marca)