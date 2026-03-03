MexicoHai ôtô cùng lao nhanh đến ngã tư ở hai hướng vuông góc và đâm vào nhau khiến một người văng ra đường.

Nữ tài xế văng khỏi ôtô vì không thắt dây an toàn Video: Hiram Hurtado

Người phụ nữ 52 tuổi không dừng xe khi gặp biển báo dừng tại ngã tư và bị ôtô của nam tài xế 19 tuổi đâm vuông góc ở phần đầu xe bên trái, ngày 27/2 ở Guasave, bang Sinaloa. Cả hai xe đều chuyển hướng sau va chạm với lực tác động mạnh đến mức đầu xe màu trắng vỡ nát.

Nữ tài xế văng ra khỏi ôtô vì không thắt dây an toàn, trượt xa vài mét. Trong khi đó, chiếc xe màu trắng lao thẳng vào một quán ăn ở góc đường. Nam tài xế bị thương, trong khi ít nhất 4 thực khách may mắn thoát nạn. Người phụ nữ 52 tuổi bị thương nặng.

Đại diện cơ quan an ninh và giao thông địa phương nhấn mạnh rằng những vụ việc như trên không phải ngẫu nhiên, mà là hậu quả trực tiếp của việc lái xe thiếu trách nhiệm. Ông nhắc lại rằng việc điều tiết giao thông không phải để thu tiền phạt, mà là để phòng ngừa, đảm bảo người lái xe có giấy phép, thắt dây an toàn và không lái xe trong khi sử dụng điện thoại di động.

Mỹ Anh (theo Noticiero Altavoz)