Nữ tài xế uống 8 lon bia trước khi tông tử vong chủ tịch xã ở Đăk Lăk

Lê Thị Cẩm Chi, 34 tuổi, bị tuyên phạt 3 năm tù do uống bia nhưng vẫn lái ôtô, tông tử vong chủ tịch xã đang điều tiết giao thông ở quốc lộ 27, xã Đray Bhăng.

Chi bị TAND khu vực 5 - Đăk Lăk tuyên phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, ngày 12/2.

Bị cáo là tài xế đã lái ôtô tông ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong trên Quốc lộ 27 hơn 5 tháng trước.

Lê Thị Cẩm Chi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cao Minh

Theo cáo trạng, tối 3/10/2025, Chi lái ôtô đến quán của người quen tại xã Đray Bhăng, cùng chủ nhà và 7 người khác ăn cơm, uống bia. Bị cáo đã uống khoảng 8 lon bia.

Đến khuya, mẹ chồng gọi điện yêu cầu Chi về nhà vì con nhỏ đang khóc. Chi lái ôtô rời quán, trở về nhà tại xã Ea Ktur. Khi đến Quốc lộ 27, đoạn qua thôn 4, xã Đray Bhăng, do không chú ý quan sát, Chi tông trúng ông Toàn đang chỉ đạo, điều tiết giao thông trên đoạn đường bị ngập nước.

Sau va chạm, Chi dừng xe, cùng một số người đưa ông Toàn vào lề đường. Khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, bị cáo trở về nhà cho con ăn.

Sau đó, Chi bịa chuyện cãi nhau với chồng, nhờ một người bạn đến đón rồi ngủ qua đêm trên ôtô cùng người này; đồng thời tắt nguồn điện thoại và vứt bỏ.

Hôm sau, biết tin ông Toàn đã tử vong, Chi mượn điện thoại gọi chồng đến đón và đưa đến công an trình diện. Công an kiểm tra nồng độ cồn của Chi nhưng tại thời điểm kiểm tra, nữ tài xế không vi phạm.

Tuy nhiên, Chi thừa nhận trước khi gây tai nạn đã sử dụng bia. Camera an ninh tại quán ghi nhận bị cáo uống khoảng 8 lon bia.

Bùi Toàn