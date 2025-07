Nữ tài xế tông loạt xe máy trên cầu ở Cần Thơ bị đề nghị truy tố

Bà Tạ Thị Ánh Hoa lái ôtô con tông loạt xe máy trên cầu Cồn Khương ở trung tâm TP Cần Thơ khiến một người tử vong, đã bị đề nghị truy tố.

Thông tin được đại tá Lê Đức Bảy - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cung cấp tại buổi họp báo định kỳ của UBND TP Cần Thơ, chiều 30/7.

Theo đại tá Bảy, sau vụ tai nạn, Công an quận Ninh Kiều (trước đây) đã khởi tố bị can bà Tạ Thị Ánh Hoa, 58 tuổi, cho tại ngoại hầu tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Hiện, Công an TP Cần Thơ đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố bị can.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Cồn Khương trưa 15/8/2024. Ảnh: An Bình

Theo điều tra ban đầu, hơn 11h ngày 15/8/2024, người phụ nữ lái ôtô biển số Cần Thơ trên đường Nguyễn Văn Cừ về cầu Cồn Khương, khi tới giữa cầu đã tông liên tiếp 3 xe máy chạy chiều ngược lại. Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây, hiện trường kéo dài gần 30 m.

Tai nạn khiến 3 người đàn ông đi xe máy bị chấn thương nhiều chỗ. Nặng nhất là shipper 48 tuổi đang đi giao cơm, bị hất văng lên capô, tử vong sau hơn 3 tuần nhập viện; người 21 tuổi gãy xương đùi, đa chấn thương; nạn nhân 19 tuổi chấn thương vùng bẹn. Ngoài ra, 3 xe máy hư hỏng nặng, ôtô hư nắp capô, bể kính chắn gió.

Kết quả kiểm tra cho thấy nữ tài xế không có nồng độ cồn và chất ma túy. Làm việc với cảnh sát, bước đầu người này khai sau khi va chạm xe đầu tiên đã "hốt hoảng, đạp nhầm chân ga" khiến ôtô lao nhanh, đâm liên tiếp hai xe máy.

An Bình