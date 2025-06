Nữ tài xế taxi bị khách xé áo định hãm hại

Ninh ThuậnLái ôtô chở Ngô Văn Cà Trương qua đoạn đường vắng, nữ tài xế bất ngờ bị hắn tấn công, xé áo, song may mắn dừng được xe, tri hô cầu cứu.

Trương, 35 tuổi, bị Công an Bình Thuận bắt giữ sau một ngày trốn chạy, bàn giao cho Công an Ninh Thuận điều tra về hành vi Hiếp dâm, chiều 21/6.

Ngô Văn Cà Trương bị cảnh sát bắt giữ tại Bình Thuận, ngày 21/16. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h30 ngày 20/6, từ Bến xe Ninh Thuận (TP Phan Rang – Tháp Chàm), Trương gọi taxi về xã Phước Chính, huyện Bác Ái. Chiếc taxi đến đón anh ta do nữ tài xế điều khiển.

Sau quãng đường hơn 12 km, xe chạy qua cánh rừng vắng ở xã miền núi Phước Trung. Trương nảy sinh tà ý, bất ngờ tấn công, xé áo tài xế. Nạn nhân chống cự, dừng xe, mở cửa thoát ra ngoài, tri hô cầu cứu người đi đường. Thấy có người, Trương bỏ chạy vào rừng.

Công an Ninh Thuận kiểm tra dữ liệu camera dọc đường, truy vết nghi can. Trưa 21/6, phát hiện Trương đang đi taxi trên đường cao tốc vào hướng Bình Thuận, các trinh sát liền thông báo Công an Bình Thuận phối hợp vây bắt.

Khi chiếc xe chở Trương đến nút giao Ma Lâm trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết rẽ ra quốc lộ 28, CSGT xe hiệu lệnh dừng. Trương phóng ra khỏi xe, bỏ chạy đến khu nhà gần đó ẩn náu. Tuy nhiên, hắn bị tổ công tác của Công an Bình Thuận bắt giữ.

