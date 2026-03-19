AustraliaChiếc SUV lùi khỏi chỗ đỗ rồi cứ thế lao thành vòng tròn, đâm trúng 6 xe khác và khiến một trẻ sơ sinh suýt văng khỏi ôtô.

Bé Florence mới được 5 tuần tuổi đang được cha mình, Josh Quaife, tháo dây an toàn khỏi ghế ôtô tại bãi đỗ xe của siêu thị Coles ở Turramurra, khu vực phía bắc Sydney. Đó là khi một chiếc Lexus lùi với tốc độ cao, đâm vào xe của họ và 5 chiếc xe khác.

Nữ tài xế say xỉn lùi xe điên cuồng trong bãi đỗ Video: Reddit

"Khi đang tháo dây an toàn cho con bé, tôi thoáng thấy chiếc xe lao thẳng về phía mình vì vậy, tôi phải nhảy tránh", Quaife kể lại.

Cú va chạm hất bé Florence văng ra khỏi ghế ôtô, nhưng may mắn cả bố và con gái đều thoát khỏi thương tích nghiêm trọng.

Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy người phụ nữ 62 tuổi ném một chai ra khỏi xe trước khi xảy ra vụ va chạm. Sau đó, những người xung quanh ngăn người phụ nữ này rời khỏi hiện trường.

Nữ tài xế say rượu bị bắt tại hiện trường. Ảnh: 9News

Kết quả kiểm tra cho thấy nữ tài xế có nồng độ cồn trong máu là 0,268, cao hơn 5 lần giới hạn cho phép. Giấy phép lái xe bị đình chỉ và người này sẽ ra tòa vào tháng tới.

Mỹ Anh (theo 7News)