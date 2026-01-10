Nữ tài xế nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn, một người chết

Hà NộiTài xế ô tô đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt ngã tư Vọng, khiến một người đi xe máy tử vong, sáng 10/1.

Khoảng 5h45, nữ tài xế 53 tuổi, lái xe ôtô bốn chỗ di chuyển qua cầu vượt ngã tư Vọng theo hướng đi Giải Phóng, khi tới gần giữa cầu thì tông trúng xe máy biển tỉnh Quảng Ninh do một người đàn ông 63 tuổi, trú tại Hà Nội điều khiển.

Sau khi tông xe máy, chiếc xe tiếp tục tông trúng hai xe ôtô biển Hà Nội và Thái Nguyên đang di chuyển cùng chiều, trước khi dừng lại với phần đầu xe vỡ nát, hướng vào thành cầu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Việt An

Vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Các phương tiện đều bị hư hỏng, mảnh vỡ vương vãi trong bán kính khoảng 15 m.

Để giải quyết vụ tai nạn, cảnh sát phải đóng làn di chuyển lên cầu vượt, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ vào giờ cao điểm buổi sáng.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an Hà Nộ, nguyên nhân ban đầu được công an xác định là do nữ tài xế buồn ngủ dẫn đến đạp nhầm chân ga, gây tai nạn.

Việt An