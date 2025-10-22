Nữ tài xế Mỹ bắn chết người bấm còi giục đi khi đèn tín hiệu màu xanh

Khi đèn giao thông vừa chuyển xanh, Deborah Benefiel, 23 tuổi, bị nam tài xế phía sau bấm còi inh ỏi giục giã nên bực tức, rút súng bắn anh này.

Deborah Benefiel bị Cảnh sát bang Indiana bắt ngay sau vụ nổ súng. Hiện cô đối mặt với cáo buộc Giết người và Hành vi liều lĩnh.

Deborah Benefiel. Ảnh: Fox59

Vụ việc xảy ra vào chiều 17/10 tại một ngã tư. Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy một nam thanh niên bên trong chiếc Chevrolet Malibu với vết thương do súng bắn vào ngực. Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ tuyên bố đã tử vong.

Bạn gái của nạn nhân, người có mặt trong xe vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, cho biết khi đèn chuyển màu xanh, chiếc SUV Ford do Deborah lái, đang đậu phía trước không di chuyển. Vì vậy, chàng trai đã bấm còi giục, sau đó lái vòng qua để phóng đi.

"Chiếc xe sau đó chạy theo sau chúng tôi. Nữ tài xế la hét, gào thét và vung tay loạn xạ", người bạn gái nói thêm.

Theo nhà chức trách, nam tài xế bắt đầu rẽ vào một quảng trường gần đó thì bị Deborah bắn một phát vào ôtô. Viên đạn trúng vào bụng anh.

Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: WTHR

Cảnh sát đã sử dụng công nghệ đọc biển số xe và thông tin từ các nhân chứng để xác định Deborah là nghi phạm, chỉ vài giờ sau vụ việc.

Deborah đã bị bắt vào chiều cùng ngày song từ chối khai báo. Khẩu súng đã bị cảnh sát thu giữ.

Deborah vẫn đang bị giam giữ tại Nhà tù quận Marion mà không được bảo lãnh, dự kiến sẽ có phiên điều trần đầu tiên trong hôm nay.

Công tố viên quận Marion đánh giá vụ án này là "ví dụ bi thảm" về việc một tranh chấp đơn giản trên đường trở thành án mạng, chỉ vì điều tưởng chừng như vô nghĩa.

"Loại bạo lực vô nghĩa này là điều mà các công tố viên và cảnh sát đang chứng kiến quá thường xuyên. Chúng ta phải tìm cách ứng phó với xung đột bằng lý trí, chứ không phải bạo lực", vị này khuyến cáo.

Hải Thư (theo Fox59, WTHR13)