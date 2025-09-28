Nữ tài xế mở cửa ôtô hất văng cô gái đi xe máy

Thái NguyênCửa ôtô bật mở khiến cô gái đi xe máy bị hất ngã ra đường, hôm 26/9 tại tổ 1, Tân Thịnh.

Người phụ nữ mở cửa ôtô xô ngã cô gái đi xe máy Video: Cường Minh

Tình huống giao thông: Chiếc xe màu trắng đỗ bất ngờ bật mở cửa ngay khi một cô gái đi xe máy tới, va chạm khiến nạn nhân ngã lăn ra đường. Nữ tài xế từ trong xe bước ra trách móc cô gái đi xe máy không nhìn. Được người đi đường giúp đỡ, sau một lúc cô gái có thể đứng dậy và đi tiếp.

Kỹ năng lái xe: Trước khi mở cửa xe cần phải quan sát phía trước, sau và bên phía mở cửa xe. Mở hé cửa khoảng 15 cm và quan sát kỹ để đảm bảo không có người hoặc phương tiện nào đang tới gần. Nếu thấy an toàn, tiếp tục mở cửa chậm để di chuyển ra ngoài.

Theo Nghị định 168/2024, người mở cửa xe hoặc để cửa xe mở không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng.

Nguyên Vũ