Nữ tài xế mất '4 phút, 9 đỏ' để ra khỏi garage

MỹNgười phụ nữ liên tục tiến rồi lùi chiếc SUV trong gara trong gần 4 phút để đưa được xe ra ngoài, thay vì chỉ một thao tác lùi.

Nữ tài xế kiên nhẫn quay đầu ôtô trong gara hẹp Video: Bear Breadown

Video ghi lại bằng camera giám sát trong gara cho thấy người phụ nữ mất 9 lần "đỏ", tức 9 lần lùi - tiến xe trong gần 4 phút để đưa được chiếc SUV ra ngoài. Đỗ phía ngoài cửa gara là một ôtô khác. Tuy nhiên, khoảng trống còn lại hoàn toàn cho phép tài xế lùi xe ra thẳng mà không cần những thao tác phức tạp khi quay đầu xe trong gara hẹp.

Hành động quay đầu xe thu hút vô số bình luận. Có người đưa ra một câu hỏi đơn giản nhưng dường như là suy nghĩ chung của nhiều người, là "Tại sao?". Có nghĩa là tại sao lại thực hiện một việc phức tạp đến thế trong khi có thể làm đơn giản và nhanh gọn là lùi xe thẳng ra ngoài.

Câu trả lời có thể là do tài xế không tự tin với việc lùi xe bằng thao tác quay đầu. Có thể cô sợ sẽ lùi trúng ôtô đỗ bên ngoài.

Thực tế, trong những nơi chật hẹp như gara trong video, hay những bãi đỗ xe thiếu không gian, thì lùi xe thường là thao tác phổ biến, trong khi quay đầu xe thường không thực tế và không an toàn.

Hầu hết các gara dân dụng đều quá hẹp để có thể quay đầu xe mà không cần điều chỉnh tiến và lùi nhiều lần, làm tăng nguy cơ va chạm với tường, trụ hoặc các phương tiện khác xung quanh. Trong quá trình quay đầu xe với việc tiến lùi nhiều lần, tài xế còn có thể vô tình chuyển số sai và tăng tốc, dẫn đến đâm va.

Mỹ Anh