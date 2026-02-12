Nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn

Hà NộiNữ tài xế lái ôtô ngược chiều trên đường Quang Trung, phường Dương Nội, sau đó gây tai nạn liên hoàn với 4 xe khác, tối 11/2.

Khoảng 22h45, đang chạy ngược chiều trên đường Quang Trung, tới trước cửa số nhà 760 thì ôtô 4 chỗ của nữ tài xế va chạm với 4 xe khác đều biển Hà Nội.

Vụ va chạm không gây thương tích. Tại hiện trường, đầu ôtô gây tai nạn móp méo do tông trực diện với một xe khác đi đúng chiều, túi khí bung ra. 4 xe khác bị hư hỏng phần đầu và đuôi. Nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn tối 11/2. Ảnh: Xuân Hoa

Đội Cảnh sát giao thông số 10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, đã cử cán bộ xuống hiện trường xử lý. Thời điểm tiếp cận, nữ tài xế vẫn ngồi trong xe. Chị này sau đó được kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy và xuất trình giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Hiện danh tính nữ tài xế, kết quả kiểm tra nồng độ cồn và nguyên nhân tai nạn chưa được công bố.

Việt An