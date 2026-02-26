Nữ tài xế cụt tay bị phạt vì 'dùng điện thoại khi lái xe'

MỹMột biên lai phạt 116 USD vì nhắn tin khi đang lái xe được một cảnh sát đưa cho nữ tài xế thiếu bàn tay phải.

Một người phụ nữ nhận được một biên lai phạt ở Lake Worth Beach vì sử dụng thiết bị không dây cầm tay khi lái xe. Theo lời cảnh sát, cô đang cầm điện thoại bằng tay phải. Nhưng thực tế, nữ tài xế này không có tay phải.

Giấy phạt, do một phó cảnh sát trưởng thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach (PBSO) lập vào ngày 11/2 lúc khoảng 8h dọc theo đường cao tốc North Dixie, ghi rõ tội danh là "Sử dụng thiết bị liên lạc không dây/cầm tay khi lái xe - Lần vi phạm đầu tiên" theo Luật Florida, với mức phạt 116 USD.

Trong một video được đăng tải sau đó lên tài khoản mạng xã hội, người phụ nữ bình tĩnh hỏi viên cảnh sát xác nhận lại những gì anh ta đã thấy. "Anh nói anh thấy tôi cầm nó trong tay phải, đúng không?". Viên cảnh sát xác nhận đó là những gì anh ta đã nói. Nữ tài xế chấp nhận vé phạt.

Trong video quay tại nhà sau đó, người phụ nữ này giơ tay lên. Không có gì từ dưới khuỷu tay bên phải của cô.

Nữ tài xế bị phạt vì nhắn tin bằng một bàn tay không tồn tại Video: slightlyoff.balance

Luật về sử dụng thiết bị liên lạc không dây khi lái xe của Florida đã có hiệu lực từ năm 2013 và được tăng cường vào năm 2019, quy định việc nhắn tin khi lái xe là hành vi vi phạm chính, có nghĩa là người lái xe có thể bị dừng xe chỉ vì vi phạm này.

Theo Luật Florida năm 2025, người lái xe không được phép tự gõ hoặc nhập chữ cái, số hoặc ký hiệu vào thiết bị liên lạc không dây khi đang điều khiển phương tiện để liên lạc không phải bằng giọng nói, chẳng hạn nhắn tin, gửi email hoặc nhắn tin tức thời.

Tuy nhiên, luật này bao gồm một số ngoại lệ. Người lái xe được phép sử dụng thiết bị cho mục đích định vị hoặc GPS, nhận cảnh báo liên quan đến an toàn, báo cáo trường hợp khẩn cấp và tham gia vào giao tiếp bằng giọng nói mà không cần gõ bằng tay.

Điều đó có nghĩa, việc chỉ cầm điện thoại không bị coi là phạm pháp theo luật hiện hành của Florida, trừ những khu vực quy định. Luật tập trung vào việc gõ chữ, nhập nhiều chữ cái hoặc số, hoặc gửi và nhận dữ liệu khi đang điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, việc sử dụng thiết bị không dây cầm tay bị cấm cụ thể tại các khu vực dành cho học sinh qua đường, khu vực trường học và khu vực công trình đang thi công.

Một luật sư cho biết sự khác biệt này rất quan trọng. "Cho dù cô ấy cầm điện thoại bằng tay phải hay tay trái, điều đó thực sự không quan trọng. Nếu bạn không ở trong khu vực trường học hoặc khu vực công trình, bạn được phép cầm điện thoại di động". Ông lưu ý rằng trên biên bản phạt này, không có ô "khu vực trường học" hay "khu vực công trình" nào được đánh dấu.

Vị luật sư cũng cho biết việc tài xế nộp phạt mà không thắc mắc là khá phổ biến, ngay cả trong trường hợp biên lai phạt có thể không có giá trị tại tòa án.

Nếu tài xế khiếu nại biên lai phạt, vụ việc sẽ được đưa ra tòa. Đối với lần vi phạm đầu tiên có thể bị phạt tiền. Lần vi phạm thứ hai trong vòng 5 năm có thể bị trừ điểm trên bằng lái xe.

Người phụ nữ cho biết cô đã yêu cầu một ngày xét xử và dự định sẽ kháng cáo quyết định phạt tại tòa. Cô cũng đã yêu cầu PBSO cung cấp đoạn phim từ camera gắn trên người cảnh sát.

Mỹ Anh (theo CBS12)