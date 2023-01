Nữ tài xế bị khởi tố vì không cứu người gặp nạn

Hà TĩnhNguyễn Thị Hằng bị cáo buộc rời hiện trường khi thấy anh Nguyễn Công Phường tông vào đuôi ôtô của mình, ngã giữa đường. Nạn nhân sau đó bị xe tải cán tử vong.

Tài xế Hằng, 31 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An, bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, theo điều 102 Bộ luật Hình sự. Quyết định tố tụng được Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, Hà Tĩnh công bố ngày 31/1.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 2/10/2022, Hằng lái ôtô 5 chỗ biển Trà Vinh chở hai người chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn qua tổ dân phố 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, nữ tài xế dừng bên đường, rời xe làm việc riêng.

Anh Nguyễn Công Phường (32 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) chạy xe máy cùng chiều phía sau đã tông vào phần đuôi bên trái của ôtô của Hằng khiến ngã xuống đường. Anh bị thương nặng, không thể tự di chuyển sang vị trí khác, nằm trên làn xe cơ giới, sát với dải phân cách cứng trên quốc lộ 1.

Nhà chức trách cho rằng dù anh Phường khi lái xe "không làm chủ khoảng cách và tốc độ" nhưng tài xế Hằng thấy anh bị tai nạn mà không cứu giúp, đã lái ôtô rời đi. Thời điểm đó, mật độ xe đông, anh Phường đã bị một xe tải đông lạnh cán qua người, tử vong sau đó.

Cơ quan điều tra xác định, ngoài lỗi trực tiếp của tài xế xe tải Tưởng Văn Danh, việc Hằng rời khỏi hiện trường cũng là nguyên nhân khiến anh Phường tử vong.

Bị can Hằng khai việc lái ôtô rời khỏi hiện trường, không cứu giúp anh Phường do sợ bị liên luỵ trách nhiệm, nhà chức trách cho hay.

Liên quan vụ việc, Công an huyện Can Lộc đã khởi tố bị can với tài xế Danh về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật Hình sự. Tài xế 30 tuổi bị cáo buộc thiếu chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ khiến tông chết người.

Điều 102 Bộ luật Hình sự Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến hai năm. Trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau bị phạt tù từ một năm đến năm năm: Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm; Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm.

