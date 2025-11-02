Trung QuốcÔtô lùi vọt vào một xe khác trong bãi đỗ trước khi tài xế chuyển số tiến vào đâm đổ hàng rào, lao thẳng ra đường.

Nữ tài xế 62 tuổi lao vọt ôtô từ bãi đỗ xe ra đường Video: KKA

Camera giám sát trong bãi đỗ xe ở quận Hòa Bình, Thiên Tân, hôm 31/10 cho thấy ôtô lùi lại và hích vào một xe khác, dừng lại khoảng 25 giây trước khi tăng tốc vọt ra đường, làm hư hại nhiều xe, bao gồm cả một chiếc Ferrari. Một tài xế giao đồ ăn may mắn tránh được tai nạn khi đang nhận đơn hàng. Ôtô gắn camera hành trình vừa chạy tới cũng tránh được va chạm.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ 62 tuổi do lái xe không đúng cách đã đâm vào nhiều xe khác. Kiểm tra cho thấy không có vi phạm về việc sử dụng chất kích thích khi lái xe.

Xe của nữ tài xế đã đâm vào ba ôtô, một xe đạp điện và một người đi bộ khiến ba người bị thương nhẹ.

Mỹ Anh (theo 163)