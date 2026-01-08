Nữ streamer sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia

Trung QuốcTin lời rủ rê sang Campuchia làm việc hưởng lương cao, Umi - nữ streamer 20 tuổi - được tìm thấy trong tình trạng gãy chân, sống lang thang trên vỉa hè.

Ngày 5/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết đang hỗ trợ thủ tục hồi hương cho Wu Zhenzhen (nghệ danh Umi), sau khi cô gái này được giải cứu từ một đường dây lừa đảo.

Sự việc gây xôn xao mạng xã hội khi video quay cảnh một cô gái trẻ tiều tụy, ngồi co ro bên vệ đường ở Campuchia lan truyền hồi đầu tháng 1. Trong video, cô gái có mái tóc rối bù, gương mặt mệt mỏi và đôi chân bầm tím đen, bên cạnh là tấm phim chụp X-quang. Cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra đây là Umi, streamer từng có hơn 24.000 người theo dõi trên Douyin và nổi tiếng với những hình ảnh check-in sang trọng.

Umi trên đường phố Campuchia. Ảnh: today.line.me

Cha của Umi, ông Wu, cho biết con gái nói đi làm tại Chiết Giang sau khi tốt nghiệp cấp hai. Thời gian đầu, cô vẫn liên lạc và khoe cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, thực tế Umi liên tục xin tiền gia đình với lý do chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền ông Wu đã gửi cho con lên tới 80.000 nhân dân tệ (khoảng 280 triệu đồng).

Đỉnh điểm vào ngày 26/12/2025, Umi gọi về nhà khóc lóc, nói bị đau chân và xin thêm 2.200 tệ (8 triệu đồng) để chữa trị, sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Đến khi người quen nhìn thấy đoạn video cô lang thang trên mạng, gia đình mới trình báo cảnh sát. Dữ liệu xuất cảnh cho thấy Umi đã sang Campuchia từ tháng 4/2025, chứ không phải ở Chiết Giang như lời cô nói.

Làm việc với cơ quan chức năng, Umi khai bị chính bạn trai là người Trung Quốc đang ở Campuchia dụ dỗ sang làm việc với lời hứa "việc nhẹ, lương cao". Tuy nhiên, khi đến nơi, cô không có thu nhập, bị ngược đãi và cuối cùng bị đẩy ra đường khi không còn giá trị lợi dụng.

Trường hợp của Umi không phải là cá biệt mà nằm trong một chuỗi các vụ việc lừa đảo xuyên biên giới nhắm vào giới trẻ và những người có sức ảnh hưởng (KOLs) thời gian gần đây.

Tháng 10/2025, truyền thông Hàn Quốc từng rúng động trước vụ việc Kim Min Ha, 30 tuổi, bị lừa sang Sihanoukville với lời hứa làm phiên dịch viên tiếng Nhật lương cao. Thực tế, cô bị giam lỏng, tịch thu hộ chiếu và ép buộc tham gia các buổi livestream khiêu dâm, chịu đòn roi tàn nhẫn nếu không đạt chỉ tiêu "doanh số".

Trước đó, tháng 8/2025, một sinh viên Hàn Quốc khác đã tử vong do bị tra tấn dã man sau khi sập bẫy lừa đảo và bị giam giữ trái phép tại một khu phức hợp ở Campuchia. Những vụ việc liên tiếp này cho thấy các tổ chức tội phạm đang ngày càng manh động, chuyển hướng mục tiêu sang những người trẻ có ngoại hình, khao khát nổi tiếng hoặc mong muốn thu nhập đột biến.

Umi nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc trước khi bị lừa sang Campuchia. Ảnh: Douyin

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã phát cảnh báo công dân cần thận trọng trước các lời mời làm việc tại nước ngoài với mức lương cao bất thường. Cơ quan này nhấn mạnh, đây thường là cái bẫy của các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến, cờ bạc. Nạn nhân không chỉ mất tài sản mà còn đối mặt nguy cơ bị giam giữ, bạo hành.

Nhật Minh (Theo Jimu News, Todayline)