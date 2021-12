Nu Skin Việt Nam lấy số hóa làm trọng tâm phát triển

Nu Skin Việt Nam liên tục cải tiến sản phẩm, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, nhằm đồng hành cùng khách hàng và đối tác.

Thương mại điện tử đang trở thành xu hướng chuyển dịch mới của người tiêu dùng kể từ Covid-19. Trong đó, chuyển đổi số trở thành trọng tâm trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. Điều này được khẳng định tại Diễn đàn Tiếp thị trực tuyến - VOMF 2021 lần thứ 6, do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) tổ chức vào 15/12 với chủ đề "Marketing in the New Normal and Metaverse" (Tiếp thị theo phương thức bình thường mới và Metaverse).

Hoạt động mở ra bức tranh toàn cảnh về tác động của Covid-19 lên hoạt động của doanh nghiệp và hành vi tiêu dùng, từ đó đề xuất định hướng kinh doanh mới. Xuyên suốt diễn đàn, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình số hóa, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thông qua giải pháp kinh doanh, tiếp thị trực tuyến và nền tảng công nghệ mới. Theo đại diện Nu Skin Việt Nam, diễn đàn VOMF 2021 là một cốt mốc quan trọng của doanh nghiệp này khi trở thành thành viên của Vecom.

Ông Bùi Quốc Thắng - Tổng giám đốc Nu Skin Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn Tiếp thị trực tuyến VOMF 2021 hôm 15/12.

Là công ty theo mô hình bán hàng trực tiếp, giải pháp công nghệ giúp Nu Skin hướng tới mục tiêu vừa phục vụ khách hàng, vừa phát triển nhà liên kết thương hiệu và đối tác kinh doanh. Ông Bùi Quốc Thắng - Tổng giám đốc Nu Skin Việt Nam cho biết, công ty sẽ đồng hành hiệu quả cùng đối tác để chuyển mình và vươn xa hơn.

"Chúng tôi sẽ giới thiệu nền tảng thương mại điện tử P2P của Nu Skin đến với tất cả người đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho chính mình, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại gần 50 thị trường quốc tế Nu Skin có mặt", ông Bùi Quốc Thắng nói thêm.

Theo đại diện Nu Skin Việt Nam, hành trình số hóa của công ty bắt đầu từ rất sớm và đã thu hoạch được những kết quả ban đầu khả quan. Cụ thể, doanh nghiệp đã xây dựng nền tảng P2P (Prospect to Partner - Từ khách hàng tiềm năng đến đối tác) cách đây 5 năm. Đây là hệ sinh thái công cụ phát triển kinh doanh trên nền tảng online của Nu Skin, tích hợp trí tuệ nhân tạo. P2P vừa phục vụ cho khách hàng, vừa tạo điều kiện cho đối tác tiếp cận, kết nối, mở rộng hệ thống phân phối. Quy trình mua hàng, chăm sóc hậu mãi, bảo hành đều thực hiện online thông qua nền tảng này.

Đại diện Nu Skin Việt Nam (đứng thứ tư từ phải qua) trong buổi lễ kết nạp hội viên của Vecom.

Trong đó, mỗi nhà liên kết thương hiệu được cung cấp một website, có thể chủ động lựa chọn sản phẩm, tập trung vào đối tượng khách hàng tiềm năng theo thế mạnh và sở thích. Các công cụ kinh doanh, quy trình đào tạo, hệ thống hỗ trợ 24/7 cùng việc tính doanh số, hoa hồng cũng tự động hóa và linh hoạt trả thưởng theo ngày, tuần hoặc tháng. Việc này giúp nhà liên kết thương hiệu phát triển, vận hành hệ thống phân phối hiệu quả hơn.

Đại diện Nu Skin cho hay, nền tảng P2P giúp nhà liên kết thương hiệu vừa phát triển khách hàng, vừa nhân rộng hệ thống cửa hàng trực tuyến ra nhiều tỉnh thành, trong và ngoài nước ngay tại nhà, không giới hạn địa lý. Trong nền tảng, ranh giới giữa khách hàng và nhà liên kết thương hiệu bị xóa mờ. Khách hàng có thể trở thành đối tác, gây dựng cửa hàng, hệ thống phân phối của riêng mình.

Chị Trân Lê - Đối tác kinh doanh của Nu Skin cho biết, hệ sinh thái số từ P2P giúp tỷ lệ ra đơn hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn. Khách hàng có thể kiểm tra hiện trạng làn da, sức khỏe và nhận tư vấn giải pháp, sản phẩm phù hợp thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo Vera của nền tảng.

Bên cạnh đó, Nu Skin còn có nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm giúp đối tác hiểu rõ, tối ưu vai trò của nền tảng P2P. Cụ thể, chuỗi hội thảo trực tuyến về thương mại điện tử - Xu hướng và cơ hội khởi nghiệp do Nu Skin tổ chức trong ba tháng cuối năm 2021 đã cung cấp kiến thức tổng quan về thương mại điện tử, tạo động lực giúp người tham dự tự tin hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp tại nhà. Chương trình có sự tham gia của chuyên gia, nhà quản lý và đối tác có kết quả kinh doanh tốt tại Nu Skin.

"Với nỗ lực số hóa chiến lược kinh doanh, chúng tôi kỳ vọng có thể tạo bệ phóng cho sự phát triển trong năm mới 2022 và những năm tiếp theo", đại diện Nu Skin Việt Nam nhận định.

