Nu Skin đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trên mạng xã hội với EmpowerMe

Thực phẩm chức năng năng Inner Focus Collagen Plus của Nu Skin có giấy XNQC số: 312/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 25/2/2022.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.