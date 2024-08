Nữ sinh Việt trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Vũ Bạch Hạ Lan, học sinh lớp 12 Whale, Hanoi Academy, trúng tuyển 9 trường đại học tại Mỹ, trong đó có bốn suất học bổng.

Nữ sinh được nhận vào 9 trường đại học, gồm: Đại học Carnegie Mellon, Đại học Michigan - Ann Arbor, Đại học New York, Đại học Washington, Trường thiết kế Rhode Island, Trường thiết kế Parsons (The New School), Viện Pratt, School of Visual Arts, Viện nghệ thuật Maryland.

Hà Lan chia sẻ, để tỷ lệ trúng tuyển cao hơn, học sinh nên chuẩn bị cho hành trình du học càng sớm càng tối. Khi đã hoàn thiện các tiêu chí cơ bản như chứng chỉ tiếng Anh, bài thi chuẩn hóa, các bạn trẻ sẽ có thêm thời gian để tập trung tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng cần thiết cho ngành học tương lai.

Với du học Mỹ, điều kiện cần để được ưu tiên xét duyệt và nhận vào các trường đại học danh tiếng thường có điểm GPA trung bình >= 9, SAT 1500 trở lên và IELTS 7.5 - 8.5. Bên cạnh đó, những trải nghiệm, kiến thức thực tế liên quan đến ngành học sẽ giúp các bạn tạo ấn tượng tốt với hội đồng tuyển sinh, từ đó, tăng cơ hội nhận học bổng và hỗ trợ tài chính.

Lên kế hoạch cho hồ sơ du học từ sớm, Hạ Lan ôn luyện và hoàn thành các kỳ thi chứng chỉ quốc tế từ năm học lớp 10. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phương pháp học tập hiệu quả, em đạt SAT 1520 và IELTS 8.0.

Hạ Lan có 5 năm liên tiếp giành học bổng học sinh tiêu biểu tại Hanoi Academy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xuyên suốt hành trình học tập và trưởng thành từ bậc mầm non đến THPT tại Hanoi Academy, nữ sinh thể hiện niềm đam mê đặc biệt với ngôn ngữ. Em đã nhiều lần vượt qua các đổi thủ và tỏa sáng tại nhiều cuộc thi như TOEFL Junior Challenge, Soundbites Competition, Speak Out Debate Competition...

Với nền tảng tiếng Anh vững chắc và khả năng sử dụng linh hoạt trong môi trường học tập song ngữ, Hạ Lan vạch ra kế hoạch cụ thể để chinh phục mục tiêu du học. Em nỗ lực để từng bước đạt những cột mốc quan trọng, tiến gần hơn đến ước mơ du học tại trung tâm kinh tế - văn hóa - giáo dục hàng đầu thế giới.

100% nguyện vọng khi nộp hồ sơ ứng tuyển của Hạ Lan là Minh họa (Illustration) và Thiết kế (Design), nhóm ngành học em đam mê. "Với em, điều tuyệt vời nhất là được phát triển thứ mình giỏi và hết mình với niềm đam mê của bản thân", học sinh Hanoi Academy nói thêm.

Từ khi học lớp 4, Hạ Lan đã theo học lớp mỹ thuật và sớm bộc lộ năng khiếu hội họa. Theo thời gian, em nhận ra hội họa không chỉ là một sở thích đơn thuần, mà còn là lĩnh vực em muốn theo đuổi suốt đời. Niềm đam mê mãnh liệt này đã thôi thúc em không ngừng sáng tạo và hoàn thiện kỹ năng hội họa.

Do đó, Lan dự định nhập học ở Đại học Carnegie Mellon, ngôi trường nổi danh về ngành thiết kế, có thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo về Khoa học máy tính, có trụ sở tại Pittsburgh, Washington DC và thung lũng Silicon.

Hạ Lan đam mê hội họa từ nhỏ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật - thiết kế, hành trang cho bộ hồ sơ du học của Hạ Lan còn bổ sung thêm một cuốn portfolio (hồ sơ) những tác phẩm em đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để xây dựng.

Cuốn portfolio bao gồm những bài vẽ bố cục, dựng hình... mang tính chuyên môn và nhiều tác phẩm chứa đựng những góc nhìn gần gũi, mới mẻ về thế giới xung quanh. Với cô gái Hà Thành, mỗi bức tranh là một phương tiện để em truyền đi thông điệp về bản thân và kể câu chuyện đến hội đồng tuyển sinh. Vì vậy, các tác phẩm này được lấy cảm hứng từ những chất liệu gần gũi trong đời sống thường nhật, từ hình ảnh người bà trồng cây, chăm sóc cây cối, đến những dự án, hoạt động ý nghĩa em từng đồng hành.

Bên cạnh đó, Hạ Lan thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, dự án thiện nguyện để tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng và góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Em tập trung vào các hoạt động xã hội liên quan đến giáo dục và trẻ em, tham gia dự án dạy học cho bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn đọc sách và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo.

Hạ Lan tham gia dự án vẽ tranh tường của Tập đoàn Airbus. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài ra, trong quá trình chuẩn bị du học, Hạ Lan đề cao kỹ năng giao tiếp. Yếu tố này đóng vai trò then chốt trong việc giúp em tự tin và thành công trong nhiều giai đoạn, từ khâu xin thư giới thiệu từ thầy cô giáo, chuẩn bị bài luận, viết email liên lạc... đến bước phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh.

"Đừng ngần ngại đưa ra câu hỏi khi các bạn cần sự giúp đỡ hoặc muốn tìm hiểu thêm về một vấn đề nào đó", nữ sinh khuyên các bạn có chung mục tiêu.

Kỹ năng giao tiếp cũng là nội dung em đề cập đến trong bài luận tiếng Anh, cách bản thân cải thiện khả năng giao tiếp qua các cuộc nói chuyện với những tài xế taxi. Hạ Lan nhận định mỗi chuyến xe là một cơ hội để em học cách tương tác, lắng nghe, chia sẻ quan điểm và thậm chí, tranh luận một cách lịch sự với những người hoàn toàn xa lạ.

Ảnh tập thể lớp 12Whale Hanoi Academy của Hạ Lan. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Môi trường học tập song ngữ tại Hanoi Academy bước đệm giúp Hạ Lan rèn luyện tư duy ngôn ngữ và khả năng giao tiếp nhạy bén. Ở trường, em gặp gỡ, kết nối với các bạn Việt Nam, cùng giao lưu, học tập với giáo viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy đã có 15 năm ươm mầm tri thức và đào tạo nên những công dân toàn cầu, vừa hiểu biết văn hoá dân tộc, vừa thành thạo kỹ năng hội nhập. Trường cung cấp môi trường giáo dục quốc tế cho học sinh từ bậc Mầm non đến THPT.

Nhật Lệ